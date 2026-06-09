आज का राशिफल 9 जून 2026: आज कई राशियों को नहीं मिलेगा भाग्य का साथ, बहुत बचकर पार करें दिन
Aaj Ka Rashifal 9 June 2026: आज 9 जून 2026, मंगलवार को कई राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, जबकि कुछ राशियों को संभलकर दिन पार करने की आवश्यकता हो सकती है। पढ़ें आज का राशिफल।
Aaj ka Rashifal 9 June 2026: ग्रहों की स्थिति- मंगल मेष राशि में, सूर्य वृषभ राशि में, बुध स्वगृही मिथुन राशि में, शुक्र और गुरु कर्क राशि में, जहां गुरु उच्च के हैं, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है मीन राशि में। चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के हैं, ये नक्षत्र गुरु का होता है। गुरु के नक्षत्र में, गुरु के घर में, शनि के साथ संयोग कर रहे हैं। ये जो योग बना हुआ है, ये एक अशुभ योग कहेंगे और इसका प्रहार आपकी मानसिक स्थिति पे होता है, प्रेम की स्थिति पर होता है और शरीर के कुछ भागों पर भी होता है, जैसे सिर पर और हारमोंस पर। तो ये सारी चीजें नेगेटिव होंगी।
राशिफल-
मेष राशि
सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानी इत्यादि बना रहेगा। प्रेम की स्थिति आपकी चलती रहेगी वैसे ही, लेकिन इरिटेशन जो चिड़चिड़ापन है, वह प्रेम पे हावी होगा, कुछ और कुछ कहासुनी की स्थिति बन सकती है, तो प्रेम में नहीं जाना है अभी। व्यावसायिक स्थिति आपकी अच्छी है और अभी निवेश नहीं करना है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा, नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
आय के मार्ग अवरुद्ध होंगे, यात्रा कष्टप्रद होगा, मन में प्रहार रहेगा। स्वास्थ्य... सही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। प्रेम की स्थिति मध्यम रहेगी, संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, निवेश के लिए उचित समय होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सोच-समझकर के आगे बढ़िएगा, कोई निर्णय अगर लेना हुआ तो। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि
स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सीने में भारीपन संभव है, क्योंकि लग्नेश लग्न में है, लेकिन दशम भाव में विष योग बना हुआ है, तो सीने में भारीपन संभव है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि बचाव पक्ष अच्छा है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। व्यावसायिक स्थिति में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा और निवेश जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है। जीवन साथी की स्थिति बहुत ही लाभप्रद है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि
कर्क राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अपमानित होने का भय रहेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। हालांकि, बहुत शुभ समय है आपके लिए फिर भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। नव प्रेम का आगमन होगा, निवेश के लिए उचित समय नहीं है। हरी वस्तु का दान करना शुभ हो होगा।
सिंह राशि
चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी वाली, संतान की स्थिति दूरी वाली, नव प्रेम के लिए भी अच्छा समय नहीं है। जीवनसाथी के लिए बहुत शुभकारी समय है। अच्छा चल रहा है सारी चीजें। निवेश के लिए उचित समय नहीं है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
कन्या राशि
जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य, दोनों पर ध्यान दीजिए। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात एक दूसरे को थोड़ा सा किसी विवाद में जाना या अपमानजनक स्थिति में लाना भी हो सकता है। उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार अच्छा है, निवेश के लिए उचित समय है। जीवनसाथी के साथ भी थोड़ा सा मतभेद या कोई खटास संभव है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा। बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम के लिए समय सही नहीं है। थोड़ा सा विवाद हो सकता है। संतान, विवाद हो सकता है और निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय है। व्यावसायिक स्थिति भी आपकी शुभ दिख रही है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि
मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, मन प्रभावित रहेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं संभव है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना लें। प्रेम, संतान, व्यापार मध्यम है। निवेश हल्का-फुल्का कर सकते हैं। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि
गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी प्रभावित हो सकती है। सीने में विकार संभव है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है और निवेश के लिए उचित समय है। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
मकर राशि
किसी नए व्यापार की शुरुआत मत करिए। नाक, कान, गला की परेशानी संभव है। संतान और प्रेम के लिए भी उचित समय नहीं है। नए प्रेम को अभी होल्ड पे रखिए। अभी डिक्लेयर्ड वे में रिलेशनशिप में मत आइए। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा। बात करते हैं और निवेश अभी मत करिए।
कुंभ राशि
कुंभ राशि की स्थिति अच्छी है लेकिन थोड़ी घबराहट, बेचैनी वाली होगी। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश मत करिए। जुबान पे काबू रखिए। प्रेम और संतान में भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। हालांकि, जो पुराना प्रेम है, वो अस्थाई रूप से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि
घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय होगा और निवेश के लिए उचित समय होगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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