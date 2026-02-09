Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 9 February 2026: Today Horoscope Future Predictions for 12 zodiac signs
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल

संक्षेप:

Horoscope 9 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 9 फरवरी को सोमवार है। आइए जानते हैं, 9 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Feb 09, 2026 06:13 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Rashifal 9 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में वक्री गति से चल रहे हैं। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा तुला राशि में। सूर्य और मंगल मकर राशि में। बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि का पारिवारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है। रंगीन बने हुए हैं। छुट्टी सा महसूस करेंगे। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा सबकुछ रहेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी चल रही हैं। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है। प्रेम, संतान की स्थिति काफी सुधर चुकी है। व्यापार भी अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लेखकों के लिए, कवियों के लिए, कलम से काम करने वालों के लिए अच्छा समय है। बाकी प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। भावुकता पर नियंत्रण रखिए। बाकी व्यापार और स्वास्थ्य सबकुछ ठीक-ठाक दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- धन आगमन होगा। अपनों में वृद्धि होगी, लेकिन निवेश करने से थोड़ा सा रुकें और जुबान पर काबू रखें। इसके अलावा सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि- समाज में सराहे जाएंगे। आपका कद बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार। जिस चीज की जरुरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। शुभ समय। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन अकारण भी भयभीत रहेगा, व्याकुल रहेगा। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय इत्यादि बना रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी नेगिटिविटी नहीं है। संतान और प्रेम अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। सफेद वस्तु का दान करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों की लाइफ में आएगा सुधार, करियर में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

धनु राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

मकर राशि- राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे और आपका कद बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करें।

कुंभ राशि- स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम और संतान में समीपता हो चुकी है। व्यापार भी अच्छा है। भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:2026 में कब लगेंगे सूर्य, चंद्र ग्रहण? जानें डेट, टाइम, भारत में दिखेगा या नही

मीन राशि- बहुत बचकर पार करिए। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, धन लाभ के भी योग, धैर्य से करें काम
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope Today अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने