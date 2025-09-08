आज का राशिफल 8 सितंबर: आज मिथुन राशि वालों को अपमानित होने का भय, जानें अपनी राशि का हाल

Today Horoscope 8 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 8 सितंबर 2025 को सोमवार है। आइए जानते हैं, 8 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध, केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- व्यापारिक उतार-चढ़ाव हो सकता है। कोर्ट-कचहरी में हार हो सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ सकती है। बाकी प्रेम-संतान अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। इसलिए मान-सम्मान में ठेस न आए इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। काली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- स्वयं के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम, संतान आपका अच्छा रहेगा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। मानसिक परेशानी रहेगी। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- गृह कलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यवसाय में नकारात्मक ऊर्जा का संचार दिख रहा है। प्रेम,संतान ठीक ठाक। व्यापार मध्यम। स्वास्थ्य मध्यम। हरी वस्तु पास रखें।

मकर राशि- धन हानि के संकेत हैं। कहीं भी निवेश मत करिए और जुबान से गंदी भाषा का प्रयोग न करें। स्वास्थ्य मध्यम। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा। काली जी को प्रणाम करें।

कुंभ राशि- मानसिक व शारीरिक तौर पर नकारात्मकता बनी रहेगी। प्रेम, संतान का साथ होगा। लेकिन घबराहट, बेचैनी व मानसिक परेशानी बनी रहेगी। काली वस्तु का दान करें।