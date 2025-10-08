आज का राशिफल 8 अक्टूबर: सिंह समेत इन 4 राशियों का भाग्य देगा साथ, बनेंगे इनकम के नए सोर्स

Today Horoscope 8 October 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 8 अक्टूबर 2025 को बुधवार है। आइए जानते हैं, 8 अक्टूबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में। गुरु मिथुन राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। सूर्य कन्या राशि में। मंगल और बुध तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल- मेष राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शुभता के प्रतीक बने रहेंगे। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा व अज्ञात भय है। चिंताकारी सृष्टि का सृजन। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी। व्यापार भी आपका अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- आय के नए सोर्स बनेंगे और पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें बाकी सारी स्थिति आपकी ठीक है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक ठाक है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान ठीक ठाक है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

तुला राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक ठाक। व्यापार भी अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य ठीक ठाक। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ा मध्यम। भावुकता पर काबू रखें। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापार अच्छा है। गृहकलह के संकेत हैं। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- व्यापारिक स्थिति अच्छी है। पराक्रम रंग लाएगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।