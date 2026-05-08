Aaj ka Rashifal 8 May 2026: चंद्रमा मकर राशि में, किन राशियों के लिए एग्रेशन, डिप्रेशन, धनु और मीन के लिए बढ़ेगा पैसा
Aaj ka Rashifal 8 May 2026: आज ग्रहों की चाल और आपकी राशि, किस चीज से बदलेगी, क्या है आपका आज का राशिफल, पढ़ें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से राशिफल
Aaj ka rashifal 8 may 2026: सूर्य, बुध मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होकर के मकर राशि में। नक्षत्र सूर्य का है, राशि शनि की है, थोड़ा कोंट्राडिक्ट्री फेज़ रहेगा और समटाइम्स बहुत अग्रेशन और समटाइम्स बहुत डिप्रेशन, ये दोनों बना रहेगा जनमानस में। मन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। राहु कुंभ राशि में, मंगल और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। राशिफल देखते हैं।
मेष राशि
व्यवसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम में स्थिरता आएगी और संतान आज्ञा का पालन करेगी। स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा ऊपर-नीचे बना रहेगा। कुल मिलाकर आप एक अच्छी स्थिति में चलने लगे हैं, बस अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा और ध्यान दें। लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
वृषभ राशि
सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की कोई पंगेबाजी न करें। भाग्यवश कुछ काम बन सकते हैं और यात्रा के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, लेकिन प्रेम में थोड़ी दूरी संभव है, फिर भी अपनापन बना रहेगा। संतान को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है, लेकिन मन फिर भी थोड़ा परेशान रह सकता है। तांबे की वस्तु दान करना आपके लिए शुभ होगा।
मिथुन राशि
स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, चोट-चपेट लग सकती है और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बचकर पार करें और वाहन धीरे चलाएं। प्रेम और संतान से थोड़ी दूरी बनी रहेगी। व्यापार कुल मिलाकर मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
कर्क राशि
जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत बेहतर दिख रहा है। नौकरी-चाकरी की स्थिति भी अच्छी है और स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। व्यापार भी अच्छा है, बस अपने मन को ठीक रखिए। लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
सिंह राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। यह समय कुछ नया सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि, इसे थोड़ा परेशान करने वाला समय कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। प्रेम, संतान और व्यापार—तीनों ही अच्छे हैं। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।
कन्या राशि
भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें और अपनी भावुकता पर काबू रखें। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
तुला राशि
भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है, लेकिन घर में कलह की स्थिति भी बन सकती है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
आप पराक्रमी बने रहेंगे और यही पराक्रम आपको व्यवसायिक सफलता दिलाएगा। स्वास्थ्य मध्यम है और प्रेम व संतान की स्थिति भी मध्यम रहेगी, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
धनु राशि
धनु राशि के लिए धन का आगमन बढ़ेगा, लेकिन अभी निवेश करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, पर प्रेम और संतान की स्थिति पहले से बेहतर होती जाएगी और व्यापार भी अच्छा चलेगा; लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि
मकर राशि में बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार अद्भुत है, जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी; काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों का मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, घबराहट या बेचैनी हो सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित रहेगा (जैसे सिरदर्द या नेत्र पीड़ा), लेकिन प्रेम, संतान और व्यापार का साथ मिलेगा; हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
मीन राशि के लिए आय के नए मार्ग बनेंगे और पुराने रास्तों से भी धन आएगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, प्रेम-संतान और व्यापार बहुत अच्छा है; नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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