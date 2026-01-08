Aaj Ka Rashifal : आज इन 2 राशियों की लाइफ में उतार-चढ़ाव, रिस्क न लें, जानें कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज का दिन

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 8 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 January 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 8 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफलग्रहों की स्थिति: गुरु मिथुन राशि में। चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- विद्यार्थीगण अभी कोई भी नए एडमिशन के बारे में एक दिन रोक के करें। असमंजस की स्थिति मानसिक तौर पर बनी रहेगी। प्रेम संतान भी थोड़ा मध्यम रहेगा। लेकिन व्यापारिक तौर पर आप सही चलते रहेंगे। स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- घरेलू सुख बाधित होगा। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। थोड़ा रक्तचाप ऊपर-नीचे हो सकता है। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- व्यवसायिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नाक कान गले की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- जुबान पर काबू रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं और निवेश अभी ना करें। धन हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान भी थोड़ा मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा घबराहट, बेचैनी, रक्तचाप ऊपर-नीचे हो सकता है। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- अनाब-शनाब खर्चे होंगे। कर्ज की स्थिति आ सकती है। सर दर्द, नेत्र पीड़ा अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

तुला राशि- मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान रहेंगे। यात्रा ना करें या मानकर चलें कि थोड़ा कष्टप्रद होगा। बहुत आवश्यक है तो करें। भ्रामक समाचार की प्राप्ति संभव है। बाकी प्रेम, संतान मध्यम। स्वास्थ्य ठीक-ठाक। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- राजनीतिक तौर पर उतार-चढ़ाव बना रहेगा, सरकारी तंत्र पर उतार-चढ़ाव बना रहेगा, व्यापार में भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा। बाकि प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य लगभग ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- भाग्य पर भरोसा करके इन दिनों कोई काम नहीं कर सकते हैं। मान-सम्मान पर ठेस पहुंचने वाली बातों से बचें। स्वास्थ्य ठीक-ठाक, प्रेम, संतान का बहुत लाभ मिलेगा। व्यापार ठीक ठाक है। तांबे की वस्तु पास रखें।

मकर राशि- एक और दिन बचके पार करें। परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल दिख रही हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक ठाक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कुंभ राशि- नौकरी चाकरी में कोई रिस्क न लें। थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा। जीवन साथी के साथ पर और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।