Aaj Ka Rashifal 8 April 2026 : मेष जातक करें हरी वस्तु का दान, मिथुन जातकों को मिलेंगे नौकरी के नए अवसर, पढ़ें राशिफल
Horoscope 8 April 2026 Aaj Ka Rashifal : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 8 अप्रैल को दिन बुधवार है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
Aaj Ka Rashifal 08 April 2026 : ग्रह स्थिति- आज यानी 8 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में जा चुके हैं। बुध और राहूं कुंभ राशि में बने हुए हैं। सूर्य, मंगल और शनि मीन राशि में बने हुए हैं। जो कि कुयोग में आएगा।
पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल-
मेष राशि
आज मेष राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है और व्यापार भी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। हरी वस्तु का दान करना और लाल वस्तु को पास रखना शुभ रहेगा।
वृषभ राशि
वृषभ जातक आज संभलकर रहें, चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हैं, सेहत प्रभावित हो सकती है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापार लगभग ठीक बना रहेगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि
मिथुन जातकों को आज के दिन जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रोजगार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। सेहत की स्थिति मध्यम तो प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। व्यापार के लिए भी यह समय शुभ बना हुआ है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों का अपने शत्रुओं पर दबदबा बना रहेगा। वाहन की प्राप्ति हो सकती है, बड़ों का आशीष मिलेगा लेकिन सेहत प्रभावित हो सकती है। प्रेम-संतान की स्थिति और व्यापार मध्यम बना रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
सिंह राशि
सिंह जातकों के लिए आज का दिन सेहत के लिहाज से मध्यम बना रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापार धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ भी रिश्ते में हल्की उठा-पटक बनी रहेगी। पीली वस्तु पास रखें और बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को दांपत्य जीवन संभालकर रखना होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ता उग्र बना रह सकता है। सेहत और प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापार लगभग ठीक बना रहेगा। नौकरी में रिस्क लेना ठीक नहीं है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों की स्थिति ठीक बनी हुई है। पराक्रम रंग लाएगा, रोजगार में तरक्की के योग बने हुए हैं और सेहत भी पहले की तुलना में अच्छी बनी रहेगी। प्रेम-संतान के लिए यह समय मध्यम बना हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा बना हुआ है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक जातकों के लिए धन के आगमन का समय बना हुआ है। कुटुम्ब में वृद्धि होगी। सेहत प्रभावित रहेगी लेकिन प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। लाल वस्तु पास रखना और शनि से संबंधित वस्तु दान करना शुभ रहेगा।
धनु राशि
धनु राशि के जातक आज के दिन ओजस्वी-तेजस्वी बने रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सेहत पहले से बेहतर है लेकिन प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापार ठीक बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ आज के दिन शुभता बनी रहेगी। जिसकी वजह से आपके लिए तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शादीशुदा जीवन अच्छा बना हुआ रहेगा लेकिन प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह समय कुछ खास नहीं है। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
मकर राशि
मकर जातकों के लिए चिंताकारी समय बना हुआ है। मन व्याकुल और घबराहट, बेचैनी बनी रहेगा। सेहत हल्की प्रभावित होगी। प्रेम-संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। सेहत की स्थिति ठीक-ठाक तो प्रेम-संतान की स्थिति हल्की नेगेटिविटी के साथ अच्छी बनी हुई है। व्यापार अच्छा बना हुआ है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
मीन राशि
व्यापारिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कोट-कचहरी में विजय के योग बने हुए हैं। सेहत, प्रेम-संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। पीली वस्तु पास रखना शुभ बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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