आज का राशिफल 7 सितंबर: मेष समेत इन 6 राशियों के लोग रहें सतर्क, परिस्थितियां रहेंगी प्रतिकूल

Today Horoscope 7 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 7 सितंबर 2025 को रविवार है। आइए जानते हैं, 7 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 05:08 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध, केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। कुछ भ्रामक समाचार की प्राप्ति। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- कोर्ट-कचहरी में हार का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पिता के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापारिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। प्रेम, संतान ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- यात्रा लाभप्रद नहीं होगी। अपमानित होने का भय रहेगा। भाग्य साथ नहीं देगा इन दिनों। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम, संतान भी अच्छा है। व्यापार मध्यम रहेगा। भगवान शिव का प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कर्क राशि- वाहन धीरे चलाएं। किसी तरीके का कोई रिस्क न लें। दुर्घटना का योग बन रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक है। काली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी को लेकर के या जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी हो सकती है। नौकरी-चाकरी में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ेगा। काली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- शत्रु एक्टिव रहेंगे इस समय। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। डिस्टर्बेंस वाला दिन रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। लेकिन अभी कोई नए लिखने-पढ़ने की शुरुआत न करें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। काली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- गृह कलह के संकेत हैं। स्वंय के स्वास्थ्य पर और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी अभी रोक के रखें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- व्यापारिक स्थिति मध्यम। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम,संतान अच्छा। व्यापार मध्यम। काली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- जुआ, सट्टा, लॅाटरी में पैसा न लगाएं। जुबान पर काबू रखें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करें।

कुंभ राशि- नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- पार्टनरशिप में प्रॅाब्लम के संकेत हैं। मन भयग्रस्त रहेगा। सर दर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम, संतान में दूरी रहेगी। व्यापार भी मध्यम रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

