आज का राशिफल टुडे (7 नवंबर): मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, सिंह समेत 5 राशियों के पास आएगा पैसा
Aaj ka rashifal 7 November: आज ग्रहों की स्थिति कई राशियों को मंगलकारी परिणाम प्रदान करेगी, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें आज 7 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा?
मंगल कर्क राशि में। गुरु और केतु सिंह राशि में। शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के हैं। चित्रा नक्षत्र का मंगल मालिक होगा। मंगल के नक्षत्र में शुक्र के साथ सहयोग कर रहे हैं, चंद्रमा। कंट्राडिक्ट्री है। यह रिलेशन को उथल-पुथल करने वाला स्थिति बन रहा है। हालांकि सायं काल तक रहेगा, इसके बाद फिर चंद्रमा का प्रवेश तुला राशि में हो जाएगा। लेकिन नक्षत्र वही रहेगा, लेकिन संयोग बदल जाएगा। सूर्य और बुध के साथ सहयोग करने लगेंगे। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि-
मेष राशि के जातकों को अपने दांपत्य जीवन को संभालने की सलाह दी गई है क्योंकि स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी जबकि व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और हरी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने को कहा गया है क्योंकि प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा समय है, प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी तथा व्यापार अच्छा चलता रहेगा; काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि-
मिथुन राशि के जातकों के लिए गृह कलह के बड़े संकेत हैं, हालांकि भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी भी संभव है। प्रेम व संतान की स्थिति मध्यम और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि-
कर्क राशि वालों के लिए व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का पूरा साथ मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा तथा लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
सिंह राशि-
सिंह राशि के जातकों के लिए धनागमन के योग बन रहे हैं और कुटुंब में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, तथा व्यापार भी काफी अच्छा चलेगा। निवेश के लिए यह उपयुक्त समय है, इसलिए अपने पास लाल वस्तु जरूर रखें।
कन्या राशि-
कन्या राशि के जातकों को घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन आप ऊर्जावान भी रहेंगे और यही ऊर्जा आपके काम आएगी। हालांकि, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, बाकी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है; लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
तुला राशि-
तुला राशि के जातकों के लिए खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है, साथ ही सिरदर्द और नेत्र पीड़ा की समस्या बनी रह सकती है। आपकी प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी धन का आगमन होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार सभी बहुत अच्छे रहेंगे; अपने पास पीली वस्तु रखना शुभ रहेगा।
धनु राशि-
धनु राशि के जातकों को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, पिता का साथ रहेगा और उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा; हालाँकि प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी लेकिन व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, इनके लिए लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि-
मकर राशि वालों का भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और वे धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे, इनका स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा तथा काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि-
कुंभ राशि के लोगों को शाम तक थोड़ा बचकर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति साथ देगी, व्यापार अच्छा रहेगा और हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि-
मीन राशि के जातकों को जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम व संतान का भरपूर साथ रहेगा तथा व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, इनके लिए गणेश जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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