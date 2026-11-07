आज का राशिफल टुडे (7 नवंबर): मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, सिंह समेत 5 राशियों के पास आएगा पैसा

Aaj ka rashifal 7 November: आज ग्रहों की स्थिति कई राशियों को मंगलकारी परिणाम प्रदान करेगी, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें आज 7 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि- मेष राशि के जातकों को अपने दांपत्य जीवन को संभालने की सलाह दी गई है क्योंकि स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी जबकि व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और हरी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने को कहा गया है क्योंकि प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा समय है, प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी तथा व्यापार अच्छा चलता रहेगा; काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए गृह कलह के बड़े संकेत हैं, हालांकि भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी भी संभव है। प्रेम व संतान की स्थिति मध्यम और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का पूरा साथ मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा तथा लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए धनागमन के योग बन रहे हैं और कुटुंब में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, तथा व्यापार भी काफी अच्छा चलेगा। निवेश के लिए यह उपयुक्त समय है, इसलिए अपने पास लाल वस्तु जरूर रखें।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों को घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन आप ऊर्जावान भी रहेंगे और यही ऊर्जा आपके काम आएगी। हालांकि, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, बाकी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है; लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है, साथ ही सिरदर्द और नेत्र पीड़ा की समस्या बनी रह सकती है। आपकी प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी धन का आगमन होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार सभी बहुत अच्छे रहेंगे; अपने पास पीली वस्तु रखना शुभ रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों का भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और वे धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे, इनका स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा तथा काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को शाम तक थोड़ा बचकर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति साथ देगी, व्यापार अच्छा रहेगा और हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।