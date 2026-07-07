आज का राशिफल 7 जुलाई: शनि-चंद्रमा का विष योग इन 4 राशियों को देगा शुभ फल, ये 2 रहें ज्यादा सतर्क
Today Horoscope 7 July 2026: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें आज पंडित नरेंद्र उपाध्याय से कैसा रहेगा आपका दिन।
Aaj ka rashifal 7 July 2026, आज का राशिफल: मंगल वृषभ राशि में, सूर्य मिथुन राशि में, बुध और गुरु कर्क राशि में (बुध वक्री गति से चल रहे हैं), शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है मीन राशि में। चंद्रमा जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हैं, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में शनि के साथ संयोग कर रहे हैं; मानसिक स्थिति के लिए यह ठीक नहीं है। डिप्रेसिव सा मन रहेगा और कोई भी निर्णय लेना या लेने लायक नहीं रहेगा। दिमागी हालत इस समय मानसिक स्थिति पे विशेष प्रभाव रहेगा इसका, और नकारात्मक प्रभाव रहेगा।
आज का राशिफल
मेष राशि-
सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, कर्ज की स्थिति, खर्च की अधिकता, अज्ञात भय इत्यादि बना रहेगा। प्रेम संतान भी नकारात्मक ऊर्जा के हवाले रहेंगे। और नए प्रेम की अभी शुरुआत ना करें, पुराने प्रेम को संभाल के रखें, बच्चों के सेहत पर ध्यान दें। निवेश अभी ना करें, व्यापारिक स्थिति जो चल रही थी वह चलती रहेगी। नीली वस्तु का दान करना, नीला वस्त्र वगैरह दान करना या लौह निर्मित वस्तुएं दान करना आपके लिए शुभ होगा।
वृषभ राशि-
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। थोड़ा मार्ग अवरुद्ध महसूस करेंगे आप लेकिन वो मार्ग फिर से खुल जाएगा और आपको लाभ होगा। यात्रा कष्टप्रद होगा लेकिन लाभप्रद होगा। मन परेशान रहेगा जिस बात को लेकर के वह क्रिया पॉजिटिव हो जाएगी। तो थोड़ा संघर्षशील बने रहिए, संघर्ष का समय है लेकिन उत्तम रिजल्ट मिलने का संकेत है। निवेश भी करने लायक समय ये कहा जाएगा। कोई भी नीले वस्त्र को धारण करना आपके लिए शुभ होगा।
मिथुन राशि-
सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद मिलेगा भी। धैर्य के साथ चलिए, पिता का साथ देखिए और उनके साथ पर भरोसा रखिए। पैतृक संपत्ति में थोड़ी रुकावटें आएंगी लेकिन आपके पक्ष में आएगा रिजल्ट। कोई भी नए व्यापार की भी शुरुआत ना करिए, पुराने में मन लगा के काम करिए। सीने में विकार संभव है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रेम संतान की स्थिति प्रभावित है नेगेटिवली, थोड़ा धैर्य के साथ काम करिए। व्यापार आपका ठीक चलेगा, निवेश आप कर सकते हैं। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
कर्क राशि-
कर्क राशि को थोड़ा अपमानित होने का भय रहेगा, अभी यात्रा ना करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापारिक स्थिति भी आपकी सही चलती रहेगी। तो थोड़ा मान-सम्मान और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा। सफेद वस्तु काली मंदिर में अर्पित करना, काली जी को अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा।
सिंह राशि-
बचकर पार करिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में आ सकते हैं। वाहन धीरे चलाइये। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापारिक स्थिति आपकी सही चलती रहेगी। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना शुभ होगा। निवेश आप कर सकते हैं।
कन्या राशि-
जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात थोड़ी खराब स्थिति में आ सकती है। कुछ बड़े विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखिये। शादी-ब्याह टूटने के संकेत दिख रहे हैं, तो थोड़ा संभालिए। एक-दो दिन की बात है, फिर ये सुलझ जाएगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, और उधर लोग से परेशान हो सकते हैं इस बात पर ध्यान रखिये। काली जी को प्रणाम करना और कुछ भी निवेश करना आपके लिए उचित रहेगा। केमिकल में निवेश करना, दवा-दारू में निवेश करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
तुला राशि-
तुला राशि की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। शत्रु उपद्रव संभव है, शत्रु शमन भी होगा। छोटी-छोटी रोग व्याधि आपको परेशान करेंगी लेकिन निदान मिलेगा, तो स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। डिस्टर्बिंग फेज दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है और निवेश करने के लिए उचित समय कहा जाएगा। भूमि में निवेश करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बजरंगबली को प्रणाम करना और अच्छा होगा।
वृश्चिक राशि-
भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजियेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। अभी नए प्रेम में मत जाइये, पुराने प्रेम को संभालिए। उनके साथ वक़्त बिताइये। बच्चों के सेहत पर ध्यान दीजिए। निवेश कर सकते हैं। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है, मानसिक स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है। पीली धातु में निवेश करना आपके लिए उचित है और पीला वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ होगा।
धनु राशि-
भूमि, भवन, वाहन में अभी निवेश मत करिएगा नुकसान हो जाएगा, विवादित हो जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सीने में विकार संभव है। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है। नए प्रेम में मत जाइए, पुराने पर ध्यान रखिए। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है, निवेश आप कर सकते हैं। और नीली वस्तु या काली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।
मकर राशि-
मकर राशि को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, खासकर अपर बॉडी, नाक, कान, गला, आंख इत्यादि पर। प्रेम, संतान की स्थिति खराब से स्टेज में है, बहुत बच के पार करिए। विपरीत लिंगी संबंध में टूटन की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, निवेश अभी मत करिए, नुकसान संभव है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि-
धन हानि के संकेत हैं, निवेश मत करिएगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, जुबान पर काबू रखिए, कुटुंबों से ना उलझें। प्रेम, संतान की स्थिति आपकी थोड़ी मध्यम है, व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। निवेश के लिए हमने मना किया आपको। तो शनिदेव को प्रणाम करना, शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
मीन राशि-
नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य को लेके मन परेशान रहेगा, प्रेम को लेकर के, संतान को लेकर के मन परेशान रहेगा, जीवनसाथी के साथ भी थोड़ा अनबन की स्थिति रहेगी। एक डिस्टर्बिंग टाइम है ये, निवेश अभी रुकना चाहिए। तो थोड़ा सा बचके पार करिए। नीली वस्तु का दान करना और शिव जी का जलाभिषेक करना आपके लिए शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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