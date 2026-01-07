Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल : मेष राशि से लेकर मीन का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 7 January 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 7 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

,Aaj Ka Rashifal 7 January 2026 Horoscope, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति: गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि से लेकर मीन का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि- महत्वपूर्ण निर्णय भी रोक के रखें। भावुकता में आकर निर्णय लेंगे, नुकसान होगा। स्वास्थ्य ठीक, ठाक, प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- गृह कलह के बड़े संकेत हैं। बहुत शांत होकर के घरेलू चीजों को निपटाइए। अदरवाइज घर की चीजें बाहर निकल सकती हैं। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

मिथुन राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे होगी। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- धन हानि के संकेत हैं और मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। कौटुंबिक सुख में बाधा दिख रही है। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव, प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- सिर दर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति को ला सकती है। प्रेम, संतान ठीक-ठाक। व्यापार भी ठीक है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकता है। प्रेम, संतान मध्यम, व्यापार ठीक है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली होगी। कोर्ट कचहरी से बचें। पिता के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान ठीक है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा से बचें। धर्म-कर्म में अतिवादी न बनें। स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- बच के पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली। व्यापार लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साथ पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। नौकरी, चाकरी में रिस्क न लें। और स्वास्थ्य ध्यान दें। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।