Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka rashifal 7 february 2026 todays horoscope 12 zodiac signs
7 फरवरी का राशिफल: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल? पढ़ें आज का राशिफल

7 फरवरी का राशिफल: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप:

Horoscope 6 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 7 फरवरी को शनिवार है। आइए जानते हैं, 7 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Feb 07, 2026 05:16 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Rashifal 7 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में। दोपहर दो बजे के बाद तुला राशि के हो जाएंगे। सूर्य और मंगल मकर राशि में। बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राशिफल-

मेष राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- मिला-जुला फल रहेगा। डिस्टर्बेंस बना रहेगा- चाहे वो मानसिक हो या चाहे वो शारीरिक हो। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार आपका ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि- कलह से बचें। चाहे वो गृह कलह हो या प्रेम में कलह हो, संतान से कलह हो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला समय है। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। दोपहर के बाद थोड़ा सा जीवन में कोलाहल संभव है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि- दोपहर के बाद स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार अच्छा होगा। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- आय के मामले में जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, 2 बजे से पहले निपटा लीजिए। बाकी थोड़ा दो दिन के लिए मध्यम समय आएगा। प्रेम, संतान, व्यापार चलता रहेगा। चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन अकारण ही चितिंत रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:मेष वालों पर कब तक रहेगी शनि की साढ़ेसाती? जानें शनिदेव कैसे करेंगे प्रभावित

धनु राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:फरवरी-मार्च में लगेगा सूर्य और चंद्र ग्रहण? नोट कर लें सही डेट, समय, सूतक का समय

कुंभ राशि- दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगेगी। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा होगा। 2 बजे से पहले अभी थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़िएगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मीन राशि- महत्वपूर्ण कार्यों को 2 बजे से पहले निपटा लें। इसके बाद थोड़ा मध्यम समय का निर्माण होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान की भी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। इन दिनों हर दिन में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। ये मध्यम समय चल रहा है। काली जी को प्रणाम करना और उनको कोई भी श्वेत वस्तु दान देना या उनको चढ़ाना, अर्पित करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में आने वाले हैं 4 ग्रह, इन 5 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने