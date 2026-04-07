Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसे होगा फायदा-नुकसान, पढ़ें 7 अप्रैल का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 7 अप्रैल को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 7 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- शुक्र मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, जो सताइशा का नक्षत्र होता है और यह हालांकि यह नक्षत्र बुध का है और ऐसे में जो वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग होते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। वो वित्त से संबंधित कार्य में दक्ष होते हैं। यह कोई खराब बात नहीं होती है, बट ज्येष्ठा में ज्येष्ठा की शांति करने का प्रावधान बताया गया है शास्त्र में, इसलिए यह सताइशा में मूल की तरह लिया जाता है और इसका पूजा-पाठ हो जाना चाहिए। बुध और राहु अभी भी कुंभ में बने हुए हैं। सूर्य, मंगल और शनि मीन राशि के हैं। ये दोनों, कुंभ में जो योग बना है और मीन में जो योग बना है, यह कुयोग है। कुंभ का जो कुयोग है, यह उतना घातक नहीं है, लेकिन मीन का जो कुयोग है, यह अभी घातक बना हुआ है।

मेष राशि अभी भी अच्छा समय नहीं चल रहा है, बहुत बचके पार करिए। लग्नेश या राशिश कहें अष्टम भाव में, वो भी बुध के नक्षत्र में हैं, जो कि आपके राशि से तृतीयेश और षष्ठेश है। तो ये खराब योग का निर्माण हो रहा है। ये घातक है, बचके पार करिए। प्रेम-संतान से दूरी बनी रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता में अभी नहीं रहेंगे। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना और हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी लेकिन ऊर्जा में कमी का अनुभव करेंगे। व्यापार भी ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि स्वास्थ्य पर ध्यान दें, छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। खासकर त्वचा से संबंधित और नर्व से संबंधित परेशानी हो सकती है। प्रेम का भरपूर सहयोग मिलेगा और संतान का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। तो जो लोग प्रेम में हैं, उनकी प्रेम की स्थिति काफी अच्छी है। जो संतान वाले हैं और संतान को लेकर के चिंतित थे, उनकी चिंता दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार आपका अच्छा है, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- इस समय अनाप-शनाप खर्चे करने का मूड होगा और आप बड़े भावुक बने रहेंगे। प्रेम में थोड़ा सा चंचलता पर ध्यान रखिएगा। संतान को लेकर मन परेशान रहेगा। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य आपका गड़बड़ चल रहा है। व्यापार की तरफ से भी थोड़ा सा मध्यम समय कहा जाएगा, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके चीजों को लेकर के चलिएगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। लेकिन गृह-कलह के भी संकेत हैं। तो जो भौतिक सुख-सम्पदा में वृद्धि हो रही है, जो घरेलू सुख को बढ़ाएगा, वो बढ़ाने के बावजूद भी गृह-कलह के संकेत रहेंगे। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापार भी आपका अच्छा है। बस कलह से बचें और घरेलू चीजों को शांतिचित होकर निपटाएं। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि

पराक्रम रंग लाएगा। रोज़ी-रोज़गार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक संतुलन बनेगा और नए व्यापार की तरफ भी आप जाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा समय होगा। नौकरी-चाकरी में बच के रहिए और जीवनसाथी के साथ बड़े मनमुटाव की स्थिति है, शांतिचित होकर निपटाइयेगा। लाल वस्तु दान करना शुभ होगा।

तुला राशि ज्यादा बोलने की कोशिश कम करिएगा, किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोलेंगे और कौटुम्बिक सुख में बाधा बन जाएगी। निवेश अगर आपने किया तो धन-हानि के संकेत हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि भाग्य साथ देगा, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है लेकिन पहले से सुधार। प्रेम-संतान मध्यम है, व्यापार अच्छा है। सारी प्रतिकूलता में अनुकूलता का बोध कराएगा ये चंद्रमा लग्न का। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

धनु राशि मन चिंतित रहेगा। घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द, नेत्र पीड़ा बना रहेगा। चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है और खर्च की अधिकता मेन परेशान करेगी आपको। प्रेम संतान का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से हालांकि ये ठीक-ठाक समय होगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सारी चीजें पहले से काफी बेहतर रहेगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि कोर्ट- कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। फिर भी मन परेशान रहेगा। बुद्ध और राहु की जो युति आपके लग्न में बनी हुई है, यह मन को पॉजिटिव नहीं होने दे रहा है। चीजें आपकी धीरे-धीरे पॉजिटिव हो रही है, तो अच्छा फील करें। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ, व्यापार अच्छा। पर नकारात्मक फील करेंगे आप। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।