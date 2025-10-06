Aaj ka rashifal 6 October 2025 aries to pisces today horoscope lucky unlucky zodiac signs future predictions आज का राशिफल 6 अक्टूबर: वृषभ राशि वालों को मिल सकता है भ्रामक समाचार, पढ़ें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का राशिफल 6 अक्टूबर: वृषभ राशि वालों को मिल सकता है भ्रामक समाचार, पढ़ें अपना भविष्यफल

Today Horoscope 6 October 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 6 अक्टूबर 2025 को सोमवार है। आइए जानते हैं, 6 अक्टूबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 05:13 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। सूर्य कन्या राशि में। मंगल और बुधतुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि और चंद्रमा मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल-

मेष राशि- सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय, खर्च की अधिकता, इत्यादि बना रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा लाभप्रद नहीं होगी। भ्रामक समाचार की प्राप्ति। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। नए व्यापार की शुरुआत अभी न करें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार मध्यम। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा से अभी बचें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार लगभग ठीक है। नीली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार की स्थिति भी लगभग ठीक रहेगी। नीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। प्रेम, संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापार भी ठीक है। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। नीली वस्तु का दान करें।

धनु राशि- गृह कलह के संकेत हैं। भौतिक सुख-संपदा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- पराक्रम रिजल्ट अभी नहीं दे पाएगा। स्वंय के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापारिक हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- धन हानि के संकेत हैं। निवेश अभी न करें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी। प्रेम, संतान मध्यम। एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

