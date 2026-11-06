राशिफल टुडे (6 नवंबर): चंद्रमा और शुक्र का अद्भुत संयोग, सिंह समेत 8 राशियों पर होगी धन की बरसात
Rashifal today in hindi: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों को धन लाभ कराने के साथ ही करियर में तरक्की दिला सकती है। जानें आज 6 नवंबर 2026 का दिन किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा और कौन रहें सतर्क।
ग्रहों की स्थिति- मंगल कर्क राशि में हैं। गुरु और केतु सिंह राशि में, जबकि शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में बने हुए हैं। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हैं। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में शुक्र के साथ संयोग कर रहे हैं। यह स्थिति थोड़ी मनोवृत्ति को चंचल बनाएगी। हालांकि, आपमें खोजी प्रवृत्ति भी रहेगी। किसी भी ज्ञान या केस की तह तक जाकर, उसकी जड़ तक पहुंचकर पता लगाने की कोशिश करेंगे और उसे सुलझाते हुए भी दिखाई देंगे। यह समय उन सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जो रिसर्च के विद्यार्थी हैं या किसी क्राइम अथवा विषय पर शोध कर रहे हैं। सूर्य और बुध तुला राशि में हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
राशिफल
मेष राशि:
स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा और शत्रु सक्रिय रहेंगे। विपरीत लिंगी संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य और साथ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रेम और संतान की स्थिति मध्य में है। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रेम के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मानसिक चंचलता पर जरूर काबू रखिएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बन रहा है। घरेलू सुख बढ़-चढ़कर मिलेगा। घर में कुछ शुभ संस्कार हो सकते हैं। लग्जरी आइटम में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि:
व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पराक्रम रंग लाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि:
धन का आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से सुधर चुकी है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
आपके अंदर एक गजब का आकर्षण आ गया है। सौम्यता बढ़ रही है और आपका कद बढ़ रहा है। आप शुभता के प्रतीक बन रहे हैं। जरूरत के हिसाब से हर तरह की वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। शुभ समय है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि:
स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से प्रभावित रहेगा। खर्चों की अधिकता मन को परेशान करेगी। प्रेम और संतान की स्थिति मध्य में है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी की तरफ से बहुत से उपहार मिलने के संकेत हैं। प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
धनु राशि:
व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि:
भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रोजी-रोजगार में स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। आप बहुत आनंददायक जीवन गुजारेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी की शरण में बने रहें और उन्हें प्रणाम करें। शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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