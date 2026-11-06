राशिफल टुडे (6 नवंबर): चंद्रमा और शुक्र का अद्भुत संयोग, सिंह समेत 8 राशियों पर होगी धन की बरसात

Rashifal today in hindi: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों को धन लाभ कराने के साथ ही करियर में तरक्की दिला सकती है। जानें आज 6 नवंबर 2026 का दिन किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा और कौन रहें सतर्क।

ग्रहों की स्थिति- मंगल कर्क राशि में हैं। गुरु और केतु सिंह राशि में, जबकि शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में बने हुए हैं। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हैं। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में शुक्र के साथ संयोग कर रहे हैं। यह स्थिति थोड़ी मनोवृत्ति को चंचल बनाएगी। हालांकि, आपमें खोजी प्रवृत्ति भी रहेगी। किसी भी ज्ञान या केस की तह तक जाकर, उसकी जड़ तक पहुंचकर पता लगाने की कोशिश करेंगे और उसे सुलझाते हुए भी दिखाई देंगे। यह समय उन सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जो रिसर्च के विद्यार्थी हैं या किसी क्राइम अथवा विषय पर शोध कर रहे हैं। सूर्य और बुध तुला राशि में हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।

वृषभ राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रेम के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मानसिक चंचलता पर जरूर काबू रखिएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बन रहा है। घरेलू सुख बढ़-चढ़कर मिलेगा। घर में कुछ शुभ संस्कार हो सकते हैं। लग्जरी आइटम में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि: व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पराक्रम रंग लाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: धन का आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से सुधर चुकी है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि: आपके अंदर एक गजब का आकर्षण आ गया है। सौम्यता बढ़ रही है और आपका कद बढ़ रहा है। आप शुभता के प्रतीक बन रहे हैं। जरूरत के हिसाब से हर तरह की वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। शुभ समय है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से प्रभावित रहेगा। खर्चों की अधिकता मन को परेशान करेगी। प्रेम और संतान की स्थिति मध्य में है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी की तरफ से बहुत से उपहार मिलने के संकेत हैं। प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।