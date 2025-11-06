आज का राशिफल 6 नवंबर: मेष राशि समेत इन राशि वालों के धन में होगी वृद्धि, जानें अपनी राशि का हाल

संक्षेप: Horoscope 6 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 6 नवंबर 2025 को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 6 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में दोपहर के बाद वृषभ राशि के हो जाएंगे। गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राशिफल- मेष राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति काफी बेहतर। व्यापार बहुत अच्छा है। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। धन का आवक बढ़ रहा है। शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- पहले से बेहतर समय। मानसिक स्थिति सुधर रही है। मानसिक स्थिति सुधर रही है। प्रेम-संतान का साथ मिल रहा है। व्यापारिक रूप से सुधर रहे हैं। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि- थोड़ा मन परेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम-गरम रहेगा। प्रेम-संतान बहुत अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- आमदनी बढ़ेगी। रुके हुए धन वापस मिलेंगे। नए सोर्स से भी पैसे आएंगे। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम-संतान की स्थिति दूरी वाली है लेकिन अच्छी रहेगी। व्यापार अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना अच्छा रहेगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य में सुधार। पहले से बेहतर समय। भाग्य साथ देगा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

तुला राशि- महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर से पहले निपटा लें, इसके बाद जोखिम भरा समय शुरू होगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- मजेदार जिंदगी रहेगी। पति-पत्नी का साथ होगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। नौकरी चाकरी की स्थिति पहले से अच्छी होगी। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। प्रेम-संतान व व्यापार सब अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन परेशानी बनी रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक ठाक। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

मकर राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय लेकिन भावुकता में लिया गया निर्णय नुकसान देगा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार अच्छा है। सफेद वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। थोड़ा गृहकलह संभव है। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। काली जी को प्रणाम करते रहें।

मीन राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।