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Aaj ka Rashifal 6 May 2026: आज चंद्रमा मूल नक्षत्र के होकर धनु राशि में, पढ़ें किस राशि को लाभ, किसे हानि

May 06, 2026 04:49 am ISTPandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Rashifal 6 May 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य । ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Aaj ka Rashifal 6 May 2026: आज चंद्रमा मूल नक्षत्र के होकर धनु राशि में, पढ़ें किस राशि को लाभ, किसे हानि

सूर्य बुध मेष राशि में, जहां पर सूर्य उच्च के हैं। वृषभ राशि में शुक्र स्वगृही, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मूल नक्षत्र के होकर धनु राशि में, केतु का नक्षत्र है, शतभिषा का नक्षत्र है, मूल शांति करानी चाहिए, जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं या हुए हैं। राहु कुंभ राशि में, मंगल और शनि का पहले से ही एक सा प्रभाव देने वाला युक्ति बना हुआ है मीन राशि में।

राशिफल

मेष राशि

स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी और व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे, यात्रा का योग बनेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पीली वस्तु अपने पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि

परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। वाहन धीरे चलाएं क्योंकि चोट-चपेट लग सकती है। प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी वाली रहेगी और संतान को लेकर मन खिन्न रह सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह शुभ समय हो सकता है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि

'गजकेसरी योग' बन रहा है जो कि अति उत्तम समय है। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा और रोजी-रोजगार में उन्नति करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रेम-संतान एवं व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

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कर्क राशि

आपका स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। इस दौरान आपको गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। शत्रु पक्ष सक्रिय रह सकता है, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है, जबकि व्यापार अच्छा रहेगा। शुभ फलों के लिए लाल वस्तु अपने पास रखना लाभकारी होगा।

सिंह राशि

भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। लिखने-पढ़ने के कार्यों में अपना समय व्यतीत करें। प्रेम संबंधों में कहासुनी से बचें। संतान की स्थिति मध्यम है, पर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय शुभ है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना और पीली वस्तु पास रखना आपके लिए उत्तम रहेगा।

कन्या राशि

पारिवारिक जीवन में गृह-कलह के संकेत हैं, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा है और प्रेम व संतान की स्थिति भी काफी बेहतर रहेगी। व्यापार में भी उन्नति के योग हैं। शुभता के लिए भगवान विष्णु को प्रणाम करना फलदायी होगा।

तुला राशि

आपका पराक्रम रंग लाएगा, जिससे रोजी-रोजगार में तरक्की होगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आपने जो भी योजनाएँ बनाई हैं, उन्हें लागू करने का यह सही समय है। प्रेम और संतान का पूरा साथ मिलेगा, हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है। माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

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वृश्चिक राशि

धन का आगमन होगा और परिवार में खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे कि जुआ, सट्टा या लॉटरी में पैसा न लगाएँ और अपनी वाणी पर संयम रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख निश्चित है। प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा चल रहा है। भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

धनु राशि

आप में बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम बनी हुई है। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि

मन चिंतित रहेगा, घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी है और व्यापार भी बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि

आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ मिलेगा और व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मीन राशि

राजनीतिक लाभ होगा, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यापारिक सफलता मिलेगी। प्रेम-संतान का साथ होगा और स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
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  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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