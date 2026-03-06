Aaj Ka Rashifal 6 March 2026: आज धनु को कोर्ट-कचहरी में विजय, सिंह का धन दायक समय मकर का भाग्य साथ देगा, पढ़ें राशिफल
today Horoscope 6 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगा तो कुछ राशि वालों को सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं, 6 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में है। इस समय दुनिया की जो मानसिक स्थिति रहेगी वो लोगों के बारे में जानना। एक डिटेक्टिव फेज में रहेंगे लोग। उत्सुकता रहेगी सबके बारे में जानना, चीजों का पता लगाना वगैरह। बहुत सारे केस सॉल्व होंगे इन दिनों। बहुत सारी फाइंडिंग होगी दुनिया के पास, एक दूसरे के पास और इस तरीके से चीजें। तो थोड़ा सा रिसर्चिंग टाइप की ये प्रवृत्ति लाएगा चंद्रमा। बाकी सूर्य, बुध, मंगल, राहु कुंभ राशि में और शुक्र और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
राशिफल-
मेष राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। डिस्टर्बिंग समय रहेगा लेकिन जीतने वाला समय, सीखने वाला समय, आगे बढ़ने वाला समय। प्रेम, संतान, व्यापार थोड़ा मध्यम है लेकिन आगे बढ़ेंगे। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।
मिथुन राशि: गृह कलह पर ध्यान दें। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान का साथ होगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।
कर्क राशि: व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नया करने का समय है ये और करेंगे भी आप। पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि: धन दायक समय, अपनों में वृद्धि होगी। जुबान पर थोड़ा काबू जरूर रखना है और निवेश पर भी काबू रखना है। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार आपका सही चल रहा है। उदर रोग से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखें। दांपत्य को बचाकर चलें। हरी वस्तु दान करें, शुभ होगा।
कन्या राशि: ओजस्वी-तेजस्वी बने रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा और शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला राशि: मानसिक अवसाद बना रहेगा। नेत्र विकार, सिरदर्द, खर्च की अधिकता, कर्ज की स्थिति इत्यादि बनी रहेगी। थोड़ा टफ टाइम है लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जीत जाएंगे आप। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: यात्रा का योग बनेगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे, शुभता बढ़ेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यापारिक सफलता मिलेगी, राजनीतिक लाभ होगा, प्रेम संतान मध्यम रहेगा, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि: भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान थोड़ा मध्यम, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, एक दिन की बात है, बचके पार करें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ कार्य होगा।
मीन राशि: आनंददायक जीवन गुजारेंगे, बस स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय