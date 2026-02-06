Hindustan Hindi News
Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 6 फरवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 6 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 6 फरवरी को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 6 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Feb 06, 2026 05:10 am IST
Aaj ka Rashifal 6 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में। सूर्य और मंगल मकर राशि में। बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि- सरकारी तंत्र से लाभ। पिता के स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा मध्यम है। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। शत्रुओं पर दबदबा कायम है। छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। बस भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि को अभी सरकारी पंगेबाजी से बचना चाहिए। बड़ों से झगड़ा-तकरार मत करिए। पिता के स्वास्थ्य और पिता के साथ पर ध्यान दीजिए। बाकी स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम, संतान में सुधार हो चुका है। व्यापार भी अच्छा है और भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। गृह कलह के संकेत हैं। थोड़ा बचकर पार करिएगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनी मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा ड्राइनेस से और खरता से और क्रोध से बचाएं। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उदर रोग से परेशान हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नौकरी-चाकरी में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की स्थिति है। कोई नुकसान नहीं है। सब अच्छा होगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि की स्थिति सही है। क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। बाकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। निर्णय पर ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें ठीक हैं। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

तुला राशि- मन परेशान रहेगा- सर दर्द, नेत्र पीड़ा, खर्च की अधिकता, अज्ञात भय इत्यादि से। इसके अलावा स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। वंडरफुल टाइम। सबकुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- जुबान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कठोर भाषा के प्रयोग से बचें। बाकी भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- शारीरिक तापमान बढ़ेगा। रक्तचाप बढ़ सकता है। क्रोध पर काबू रखें। बहुत बचकर पार करना होगा। बाकी स्थिति ठीक है। भाग्य सही है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। थोड़ी परिस्थितियां अनुकूल की तरफ गई हैं। फिर भी अभी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- थोड़ा सुधार शुरू हो गया है आप में। प्रेम, संतान का साथ है। जीवनसाथी का साथ है। शुभता थोड़ी बढ़ी हुई है। फिर भी बाहरी संबंध क्रोध के हवाले मत करिएगा और थोड़ा सा एक-दो दिन बचकर पार करिए। परिस्थितियां थोड़ा प्रतिकूल हैं। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मीन राशि- जीवनसाथी से दूरी। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, हार्मोनल प्रॉब्लम। इन सारी चीजों के साथ भी ये दिन शुभ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

