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आज का राशिफल 6 अगस्त: शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, इन 5 राशियों का करेंगे महाकल्याण, ये रहें सावधान

By Pandit Narendra Upadhyay
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Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: आज 6 अगस्त 2026 को चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र और मंगल की राशि में हैं। चंद्रमा के प्रभाव से कुछ राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। 

aaj ka rashifal 6 August 2026
आज का राशिफल 6 अगस्त 2026

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026, Today Horoscope: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में हैं। भरणी शुक्र का नक्षत्र है। जबकि राशि मंगल की है। लोग इस समय अति उत्साही बने रहेंगे और विपरीत लिंगी संबंधों में कुछ दुस्साहस भी कर सकते हैं, तो पूरे जनमानस को थोड़ा यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि

सरस बने रहेंगे। विपरीत लिंगी संबंधों में बड़ी रुचि रहेगी इस समय। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

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वृषभ राशि

थोड़ा बेहतर समय कहा जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति काफी बेहतर है। व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। थोड़ी खर्च की अधिकता फैशन इत्यादि में संभव है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि

आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी बहुत अच्छा है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि

व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि

भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य अभी थोड़ा कमजोर बना हुआ है, प्रेम-संतान भी मध्यम है। खर्च की अधिकता है। व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि

थोड़ा बचकर पार करिएगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

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तुला राशि

सरसता बनी रहेगी, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि

स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। प्रेम-संतान की स्थिति सुधार की तरफ है, व्यापार भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम कह सकते हैं। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

धनु राशि:

विद्यार्थियों के लिए ठीक-ठाक समय कहा जाएगा। प्रेम में थोड़ा तू-तू-मैं-मैं का संकेत है। स्वास्थ्य मध्यम है, व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। एक शुभता में थोड़ी अशुभता कही जा सकती है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि:

गृह कलह के संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक-ठाक, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी आपका बहुत अच्छा है। बस कलह से बचें। बजरंगबली को प्रणाम करना, उन्हें लाल वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

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कुंभ राशि:

पराक्रम रंग लाएगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा है। शत्रुओं पर दबदबा कायम है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

मीन राशि:

मीन राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति काफी बेहतर चल रही है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी हो रही है, बस अभी निवेश मत करिएगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
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  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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