Aaj ka Rashifal 5 May :बुध के चंद्रमा वृश्चिक राशि में शतईशा में, कर्क के लिए डिस्टर्बिंग टाइम, वृश्चिक के धन लाभ
Aaj Ka Rashifal 5 May 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य । ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-
ग्रहों की स्थिति- सूर्य और बुध मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के होकर यानी बुध के नक्षत्र के होकर वृश्चिक राशि में शतईशा में पड़ेगा, मूल की तरह शांति होती है, इसकी जरूर कराना चाहिए। राहु कुंभ राशि में, मंगल और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। राशिफल देखते हैं। यह चंद्रमा की पोजीशन सायं काल 4 बजे के आसपास तक वृश्चिक में रहेगा, तत्पश्चात धनु के हो जाएंगे।
राशिफल
मेष राशि
सायं काल तक थोड़ा सा बच के पार करिए, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसके बाद अनुकूल हो जाएगा। प्रेम संतान की स्थिति ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, व्यापार भी आपका सही चल रहा है और एक अच्छी स्थिति में। बस स्वास्थ्य पे अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि
जो भी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उसको सायं काल से पहले निपटा लें। इसके बाद थोड़ा दो सवा दो दिन के लिए खराब समय होगा। बाकी प्रेम संतान, व्यापार आपका अच्छा है, नौकरी चाकरी की स्थिति अभी अनवरत जारी है। अच्छी स्थिति है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। सायं के बाद जीवन आनंदित रहेगा। एक मिला-जुला सा फल है। ये दिवस अच्छा जाने वाला है आपका। स्वास्थ्य के मामले में, प्रेम संतान के मामले में, व्यापार के मामले में, करियर के मामले में वंडरफुल टाइम। सरकार से जुड़े रहे हैं, आय के नए-नए मार्ग बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहे हैं, शुभ है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि
थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइम है। नुकसान नहीं है कोई, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े अपोजिटर भी सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम बनी हुई है। व्यापार आपका अच्छा है, लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
भावनाओं पर काबू रखकर कोई निर्णय लीजिएगा। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। व्यापार अच्छा है, पीली वस्तु पास रखना अच्छा होगा।
कन्या राशि
गृह-कलह के संकेत हैं, लेकिन भूमि-भवन-वाहन की खरीददारी का योग बनेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम-संतान भी अच्छा है। व्यापार अच्छा है, लाल वस्तु का दान करें।
तुला राशि
व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों के साथ की वजह से कुछ व्यापार में नया करने के संकेत दिख रहे हैं। प्रेम-संतान अच्छा है और स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
धन आगमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
धनु राशि-
धनु राशि वालों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। ज़रूरत के अनुसार चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है, लेकिन व्यापार अच्छा रहेगा। उपाय के लिए लाल वस्तु अपने पास रखें।
मकर राशि
मकर राशि वालों का मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। घबराहट और बेचैनी की समस्या शाम तक बढ़ सकती है। हालांकि, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रेम और संतान की स्थिति भी सुखद है। व्यापार के लिए यह शुभ समय है। उपाय के लिए सफ़ेद वस्तु अपने पास रखें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए आय के नए मार्ग खुलेंगे और पुराने स्रोतों से भी लाभ होगा। शुभ समाचार मिलने की संभावना है और यात्रा के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। उपाय के लिए हरी वस्तु अपने पास रखें।
मीन राशि
मीन राशि वालों की व्यापारिक स्थिति मज़बूत होगी और कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार में सुखद अनुभव होगा। उपाय के लिए पीली वस्तु अपने पास रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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