Aaj ka Rashifal: आज चंद्रमा मकर राशि में, पढ़ें 5 जून को कर्क वालों को तरक्की, वृश्चिक को भाग्य का साथ, पढ़ें पूरा राशिफ
Horoscope today: आज चंद्रमा अपने नक्षत्र में और मकर राशि में बैठे हैं। इसके अलावा बाकी ग्रह वैसे ही, चंद्रमा आपके लिए अच्छे परिणाम लाएंगे, कुछ राशियों के लिए समय नेगेटिव तो कुछ के लिए पॉजिटिव होगा।
Aaj ka Rashifal 5 june 2026: मंगल मेष राशि में, सूर्य वृषभ राशि में, सूर्य बुध मिथुन राशि में, गुरु उच्च का होकर के कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के होकर के चल रहे हैं। श्रवण नक्षत्र का मालिक चंद्रमा खुद होते हैं। चंद्रमा अपने नक्षत्र में और मकर राशि में बैठे हैं। यह एक बड़ी शीतलता वाली बात है, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बड़ा शुभ माना जाता है। और आपको एक सॉफ्ट एनर्जी प्रोवाइड करती है यह, खासकर व्यावसायिक ऊर्जा इसको कहते हैं। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
मेष राशि
मेष राशि की शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा और निवेश के लिए भी ये उचित समय कहा जाएगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि
थोड़ा सा सर दर्द या नेत्र पीड़ा और बुखार इत्यादि, शारीरिक तापमान बढ़ने का ये समय कहा जा सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे, यात्रा का योग बनेगा, तो कुल मिलाकर के ये अच्छा समय है, शुभ समय है और निवेश के लिए अत्यधिक शुभ समय है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि की शारीरिक स्थिति हर दृष्टिकोण से अच्छा है। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं तो कोई रिस्क मत लीजिएगा। निवेश के लिए अत्यधिक अच्छा समय है। पीली वस्तु दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि
शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार हर दृष्टिकोण से और निवेश थोड़ा सोच-समझकर करिएगा क्योंकि द्वितीय भाव के केतु नुकसान कर सकता है। कालभैरव का दर्शन करना शुभ होगा।
सिंह राशि
सिंह राशि की स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, हालांकि लग्नेश की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, तो आपके जो बचाव पक्ष का स्वामी है, बहुत अच्छी है। लेकिन चंद्रमा षष्ठ भाव का छोटी-मोटी परेशानी दे सकता है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कन्या राशि
स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभकारी समय। आपकी और आय के नए-नए मार्ग बन रहे हैं। पुराने मार्ग से भी पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति, अत्यधिक शुभ स्थिति। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि
तुला राशि की स्थिति स्वास्थ्य बहुत का ध्यान रखें।भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि भी दिख रहा है। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
पराक्रम रंग लाएगा। स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा मध्यम बना हुआ है। भाग्य साथ दे रहा है प्रेम के प्रति। नए प्रेम में जा रहे हैं जो लोग अभी सिंगल हैं। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिल रहा है, व्यावसायिक सफलता मिल रही है, अति उत्तम समय। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि
स्वास्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और निवेश अभी वर्जित रहेगा। हर दृष्टिकोण से अत्यंत शुभकारी समय है। चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, निवेश अभी थोड़ा रुक जाइएगा, धन हानि के संकेत हैं। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि
आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। निवेश थोड़ा सा सोच-समझ करके करना है क्योंकि द्वितीय भाव में राहु है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
सिर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बना रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी, अनाप-शनाप खर्चे होंगे। निवेश अभी मत करिएगा या सोच-समझ के करिएगा, द्वितीय भाव में शनि है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा की स्थिति बनेगी, धरम-करम में हिस्सा लेंगे। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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