Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal 5 January 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 5 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Jan 05, 2026 05:26 am IST
Aaj Ka Rashifal 5 January 2026 Horoscope, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति: गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 5 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि: भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी संभव है। थोड़ा गृह कलह भी संभाव है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मां का भरपूर सहयोग मिलेगा। सूर्य को जल देना शुभ कार्य होगा।

वृषभ राशि: पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान पर ध्यान दीजिए। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि: नौकरी, चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी है। सरकार से जुड़ेंगे। धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। शत्रु पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। समाज में सराहे जाएंगे, आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। लाल बस तू पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा और मन कई तरीके भी चीजों में उथल-पुथल में रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम, व्यापार अच्छा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। लेकिन कुछ भी खराब नहीं होगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि: आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे लेकिन पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। घर में थोड़ा सा उथल-पुथल मचा रहेगा। पीली वस्तु दान करना शुभ होगा।

तुला राशि: कानूनी पचड़े सुलझें। पिता का साथ होगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पराक्रम रंग लाएगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

धनु राशि: अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही है। थोड़ा चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रिस्क मत लीजिए। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि: जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। बस सरकारी तंत्र से पंगे बाजी मत करिएगा। प्रेम, संतान भी थोड़ी दूरी वाला है। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: आय की स्थिति सुदृढ़ है। कई तरीके से पैसे रुपए आ रहे हैं। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। शत्रु पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन डिस्टरबेंस बना रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

मीन राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने, पढ़ने के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान थोड़ा खटपट रहेगा। व्यापार आपका अच्छा है। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

