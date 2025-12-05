Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025 :आज 4 राशियों का धन, व्यापार अच्छा, पढ़ें कैसा है आज का दिन

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025 :आज 4 राशियों का धन, व्यापार अच्छा, पढ़ें कैसा है आज का दिन

संक्षेप:

today horoscope: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 5 दिसंबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 5 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।  

Dec 05, 2025 05:26 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज मेष राशि वालों का ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा वृषभ राशि में। गुरु मिथुन राशि में आ चुके हैं वक्री होकर के। केतु सिंह राशि में। बुध तुला राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 5 दिसंबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 5 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

राशिफल-

मेष राशि-आज मेष राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। प्रेम, संतान मध्यम चलेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- आज वृषभ राशि वालों का वाणी सदी हुई रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। धन दायक समय चल रहा है इन दिनों। प्रेम, संतान का भी साथ है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- आज मिथुन राशि वालों का मन चितिंत रहेगा लेकिन शुभता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- आज कर्क राशि वालों का आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। धन जो रुका हुआ है उसको वापस मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग है। व्यापार भी अच्छा है। यात्रा का योग लाभदायक होगा। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आज सिंह राशि वालों का कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा। पिता का साथ होगा। पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- आज कन्या राशि वालों का भाग्यवर्धक समय का निर्माण हो रहा है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि-आज वृश्चिक राशि वालों का बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करें।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों का जीवनसाथी का सानिध्य बहुत अच्छा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी-चाकरी की भी स्थिति अच्छी है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात हो रही है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आज धनु राशि वालों का शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करेंगे लेकिन झुकेंगे। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान से थोड़ी दूरी रहेगी। व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आज मकर राशि वालों का लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। कवियों के लिए लेखकों के लिए, कलम से काम करने वालों के लिए अच्छा समय है। बस भावुकता पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- आज कुंभ राशि वालों का भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। घरेलू सुख थोड़ा बाधित रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- आज मीन राशि वालों का व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा और जो भी आप करना चाहते हैं, खासकर व्यापारिक उसको शुरू करने का, प्रारंभ करने का समय आ चुका है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

