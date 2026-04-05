Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: आज का दिन कैसा रहेगा? कुछ राशियों को लाभ, तो कुछ को रहना होगा सतर्क, पढ़ें राशिफल

Horoscope 5 April 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 5 अप्रैल को रविवार है। आइए जानते हैं, 5 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 5 April 2026: ग्रहों की स्थिति- शुक्र मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के होकर अभी भी तुला में बैठे हैं और सायंकाल तक वृश्चिक के हो जाएंगे। बुध और राहु कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कुंभ राशि में। सूर्य, मंगल, शनि एक कुयोग के साथ चल रहे हैं मीन राशि में।

आगे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि वाले जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शाम तक पूरा कर लें। इसके बाद परिस्थितियाँ आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल हो सकती हैं। वर्तमान में समय आपके पक्ष में बना हुआ है, हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और नौकरी-चाकरी के क्षेत्र में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। आप एक आनंददायक और रंगीन जीवन का अनुभव कर रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों को अभी कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर होगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है, जहां आपके शत्रु भी मित्रों जैसा व्यवहार करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है। आपको गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से काफी बेहतर है और व्यापार भी ठीक चल रहा है। भगवान गणेश जी को प्रणाम करना आपके लिए मंगलकारी होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों को भावुक होकर निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णयों को अभी रोक कर रखें। प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है और व्यापार भी सामान्य रहेगा। मां काली की आराधना और उन्हें प्रणाम करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में पहले से सुधार देखने को मिलेगा, हालाँकि प्रेम और संतान की स्थिति अभी भी मध्यम बनी हुई है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक शुभ समय है और भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। बस कलह से बचने की सलाह दी जाती है और लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों की व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपने जो भी योजनाएं सोच-समझकर तैयार की हैं, उन्हें लागू करने का यह सही समय है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार भी बेहतर रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है। तांबे की वस्तु अपने पास रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए धन आगमन के संकेत हैं और स्वजनों की संख्या में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा मध्यम बना हुआ है, जबकि प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। जीवनसाथी और नौकरी-चाकरी के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि के जातक आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और समाज में उनकी सराहना होगी। आप नायक-नायिका की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार, तीनों ही पक्ष आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लाल वस्तु का दान करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए पार्टनरशिप में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, इसलिए शाम तक किसी भी तरह के कठोर निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य, प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन व्यापार अच्छा बना हुआ है। पीली वस्तु अपने पास रखना आपके लिए शुभ रहेगा।

धनु राशि- आय से संबंधित कोई भी कार्य या यात्रा, अथवा धन से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शाम से पहले ही निपटा लें या उसकी शुरुआत कर दें। इसके बाद का समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, परंतु प्रेम और संतान का पक्ष अभी भी मध्यम बना हुआ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय सुखद है। उपाय के तौर पर अपने पास लाल वस्तु रखें।

मकर राशि- आपने जो भी व्यवसायिक गतिविधियां की हैं, अब उनके लाभ मिलने का समय आ गया है। आपका स्वास्थ्य उत्तम है और प्रेम तथा संतान की स्थिति भी काफी अच्छी बनी हुई है। व्यापार पहले से बेहतर दिख रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है। कल्याण के लिए माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि की स्थिति धीरे-धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रही है। चाहे वह व्यवसाय हो या राजनीति, कानून या सरकारी कार्य, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती दिख रही है। प्रेम संबंधों में थोड़ी नकारात्मक सोच हावी हो सकती है, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान दें। व्यापार अच्छा है। लाभ के लिए अपने पास हरी वस्तु रखें।