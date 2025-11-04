Aaj Ka Rashifal 4 November 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 4 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 नवंबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 4 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 4 November 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि-चंद्रमा मीन राशि में शाम तक चंद्रमा मेष राशि के हो जाएंगे।

Rashifal (राशिफल)- मेष राशि- थोड़ा बचकर पार करें, कुछ घंटों की बात है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति लगभग अच्छी है। व्यापार भी अच्छा होगा लेकिन थोड़ा सा मानसिक दबाव बना रहेगा। नीली वस्तु दान करना अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि- मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। खर्च, अज्ञात भय, सिरदर्द। थोड़ा परेशानी भरा समय। प्रेम-संतान फिर भी अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- शाम तक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, तब तक थोड़ा विराम लगाकर चलें। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। कुछ घंटे तक शारीरिक व मानसिक दबाव बना रहेगा। फिर व्यापारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। प्रेम-संतान पहले से अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- परिस्थितियां अभी भी खराब बनी हुई हैं। बचकर पार करें। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- घुला-मिला समय। मिला-जुला समय। मध्यम समय रहेगा। स्वास्थ्य, प्रेम-संतान या व्यापार अभी मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। मजा आने वाला समय अभी नहीं है। लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

तुला राशि- परिस्थितियां अनुकूल होंगी। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनने लगेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। लाल वस्तु दान करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- शत्रुओं का शमन होगा। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति सुधार की ओर जाएगी। व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- कलह से बचें। भावुक होकर कोई भी फैसला न लें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। मानसिक दबाव बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक ठाक। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- व्यापारिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। शाम से और अच्छा हो जाएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- व्यापार पहले से बेहतर। दोस्त-यार, अपने लोग सब व्यापारिक स्थिति को सुधारने में लगेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार खास तौर पर अच्छा हो जाएगा। लाल वस्तु का दान करें।