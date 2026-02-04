Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 4 फरवरी: इन 6 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल, होंगे कई बदलाव

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 4 February 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 4 फरवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इन 6 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल, होंगे कई बदलाव, पढें अपनी राशि का हाल- मेष राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें। विद्यार्थी थोड़े असमंजस में रहेंगे। लिखने, पढ़ने में भी थोड़ा सा परेशानी होगी। प्रेम, संतान की स्थिति में थोड़ा सुधार हो चुका है और व्यापार भी अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार कहेंगे। प्रेम, संतान की स्थिति अभी भी मध्यम है। व्यापार आपका सही चल रहा है। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कर्क राशि- मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। धन हानि की स्थिति है। जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक-ठाक है। निवेश अभी ना करें। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। त्वचा से संबंधित कुछ परेशानी होने के संकेत हैं। बाकी स्थिति आपकी अच्छी है। नौकरी-चाकरी पहले से बेहतर होगी। व्यापार भी लगभग ठीक है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- घबराहट, बेचैनी, अज्ञात भय, सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, खर्च की अधिकता, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम इत्यादि बना रहेगा। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

तुला राशि- आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा लेकिन लाभ होगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी आपका अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करें।

वृश्चिक राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। राजनीतिक गलियारों में थोड़ा उठा पटक बना रहेगा। सीने में विकार संभव है। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बट मध्यम समय है, खराब नहीं है। प्रेम, संतान अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- यात्रा से बचें। अपमानित होने का भय रहेगा। भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट चपेट लग सकता है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- प्रेम, संतान की स्थिति में सुधार हो चुका है। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चों की स्थिति में जो दूरी थी, वह नजदीकी है। थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन नजदीकी हो गई है। अब सुधार भी हो जाएगा तो प्रेम, संतान, व्यापार, नौकरी, चाकरी सब कुछ अच्छा है, लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। काली वस्तु का दान करें।