Aaj Ka Rashifal 4 December 2025 :आज 3 राशियों की आर्थिक स्थिति अच्छी, इस राशि का भाग्य देगा साथ, पढ़ें कैसा है आज का दिन

ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 दिसंबर को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 4 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। 

Thu, 4 Dec 2025 05:29 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
ग्रहों की स्थिति की बात करें , तो चंद्रमा वृषभ राशि में। गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। बुध तुला राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 दिसंबर को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 4 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

मेष राशि- आज मेष राशि वालों के पास धन आगमन होगा, अपनो में वृद्धि होगी, आपकी जुबान अच्छा काम करेगी। रसास्वादन का आनंद लेंगे प्रेम संतान पहले से बेहतर, व्यापार पहले से बेहतर से, हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी। सूर्य को प्रणाम करते रहें।

वृष राशि-आज वृष राशि वाले आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा, हरी वस्तु पास रखें। हेल्थ, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है।

मिथुन राशि-आज मिथुन राशि वालों का मन परेशान रहेगा, अज्ञात भय रहेगा, सिरदर्द और नेत्रपीड़ा रहेगी। हेल्थ, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी, काली जी को प्रणाम करें।

कर्क राशि-आज कर्क राशि वालों के यात्रा का योग बनेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यापार, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। लाल वस्तु पास रखें

सिंह राशि- आज सिंह राशि वालों को कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। हेल्थ पहले से बेहतर रहेगा। व्यापार, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। काली जी को प्रणाम करें।

कन्या राशि-आज कन्या राशि वालों का भाग्य साथ देगा। रोजी रोटी में वृद्धि होगी। धर्मकर्म में हिस्सा लेंगे।व्यापार, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। सफेद वस्तु पास रखें।

तुला राशि- आज वृश्चिक राशि वालों के को चोट चपेट लग सकती है। हेल्थ पर ध्यान दें, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों के प्रेम और संतान की स्थिति, नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। धनार्जन करेंगे।

धनु-आज धनु राशि वालों के शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गूणज्ञान की प्राप्ति होगी। हेल्थ प्रभावित रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा। प्रेम संतान मध्यम लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आज मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। भावुकता पर कंट्रोल रखें, प्रेम संतान मध्यम, और व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम रखें।

कुंभ-आज कुंभ राशि वाले भूमि वाहन की खरीददारी करेंगे। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, ग्रह कलह के भी संकेत बनेंगे। इस समय प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा रहेगा हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि-आज मीन राशि वाले पराक्रमी बने रहेंगे, व्यवसायिक सफलता दिलाएंगे। जो आपने सोचा है, वो आप पा सकेंगे। प्रेम, संतान और व्यापार अच्छा है, शिवजी का जलाभिषेक करें।

