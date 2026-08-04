Aaj ka Rashifal 4 अगस्त: शनि-चंद्रमा विष योग से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, ये 4 रहें ज्यादा सतर्क

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: आज 4 अगस्त 2026, मंगलवार को मीन राशि में शनि और चंद्रमा का विष योग बन रहा है। विष योग के प्रभाव से कुंभ राशि वालों को रुके हुए धन वापसी हो सकती है, जबकि मेष समेत कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पढ़ें आज का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: ग्रहों की स्थिति जानते हैं- बुध और मंगल, परस्पर विरोधी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं। सूर्य और गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। मीन राशि में शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है। चंद्रमा, रेवती नक्षत्र में (बुध के नक्षत्र में) बैठे हैं। शतभिषा माना जाता है, केतु की तरह इसको लिया जाता है। मूल में माना जाता है और इसकी शांति भी कराई जाती है। बुध का नक्षत्र प्रखर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और ज्ञानवान बच्चा होता है। बुध के नक्षत्र में, गुरु के घर में, शनि के साथ चंद्रमा संयोग कर रहे हैं। बुध का नक्षत्र मीन राशि के लिए बहुत अच्छा होता है और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों उत्थान कराता है। जनमानस के लिए भी अच्छा माना जाएगा।

मेष राशि: अकारण खर्च होंगे, प्रेम में दूरी, संतान से दूरी, जीवन साथी से दूरी, व्यापारिक स्थिति मध्यम होगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। यह एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है, लेकिन खराब नहीं होगा, डिस्टर्बिंग होगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, बुद्धि से पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम-संतान भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि: व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार भी बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: भाग्यवश कोई काम नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है, व्यापार भी मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि: स्वास्थ्य प्रभावित है, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि: जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी और व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। व्यापार आपका अच्छा रहेगा, गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय रोक दें, विद्यार्थी कोई नया एडमिशन वगैरह न लें। व्यापार लगभग ठीक रहेगा, हरी वस्तु दान करना शुभ होगा।

धनु राशि: घर में विवाद होगा, लेकिन विवाद सुलझ भी जाएगा और कोई तरीका निकलेगा कि आगे विवाद न हो। प्रेम-संतान की स्थिति सुधार की तरफ है और व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि: व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम-संतान में सुधार हो चुका है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के मार्ग बनेंगे। निवेश अभी मत करिएगा। जो पैसे-रुपये आ रहे हैं उसको स्टोर करिए, निवेश अभी मत करें और जुबान पर थोड़ा काबू रखें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।