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Aaj ka Rashifal 4 अगस्त: शनि-चंद्रमा विष योग से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, ये 4 रहें ज्यादा सतर्क

By Pandit Narendra Upadhyay
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Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: आज 4 अगस्त 2026, मंगलवार को मीन राशि में शनि और चंद्रमा का विष योग बन रहा है। विष योग के प्रभाव से कुंभ राशि वालों को रुके हुए धन वापसी हो सकती है, जबकि मेष समेत कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पढ़ें आज का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026
आज का राशिफल 4 अगस्त 2026

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: ग्रहों की स्थिति जानते हैं- बुध और मंगल, परस्पर विरोधी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं। सूर्य और गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। मीन राशि में शनि और चंद्रमा का विष योग बना हुआ है। चंद्रमा, रेवती नक्षत्र में (बुध के नक्षत्र में) बैठे हैं। शतभिषा माना जाता है, केतु की तरह इसको लिया जाता है। मूल में माना जाता है और इसकी शांति भी कराई जाती है। बुध का नक्षत्र प्रखर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और ज्ञानवान बच्चा होता है। बुध के नक्षत्र में, गुरु के घर में, शनि के साथ चंद्रमा संयोग कर रहे हैं। बुध का नक्षत्र मीन राशि के लिए बहुत अच्छा होता है और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों उत्थान कराता है। जनमानस के लिए भी अच्छा माना जाएगा।

मेष राशि:

अकारण खर्च होंगे, प्रेम में दूरी, संतान से दूरी, जीवन साथी से दूरी, व्यापारिक स्थिति मध्यम होगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। यह एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है, लेकिन खराब नहीं होगा, डिस्टर्बिंग होगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

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वृषभ राशि:

आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, बुद्धि से पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम-संतान भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि:

व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार भी बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि:

भाग्यवश कोई काम नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है, व्यापार भी मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।

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सिंह राशि:

स्वास्थ्य प्रभावित है, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि:

जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी और व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि:

शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। व्यापार आपका अच्छा रहेगा, गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि:

बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय रोक दें, विद्यार्थी कोई नया एडमिशन वगैरह न लें। व्यापार लगभग ठीक रहेगा, हरी वस्तु दान करना शुभ होगा।

धनु राशि:

घर में विवाद होगा, लेकिन विवाद सुलझ भी जाएगा और कोई तरीका निकलेगा कि आगे विवाद न हो। प्रेम-संतान की स्थिति सुधार की तरफ है और व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

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मकर राशि:

व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम-संतान में सुधार हो चुका है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि:

रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के मार्ग बनेंगे। निवेश अभी मत करिएगा। जो पैसे-रुपये आ रहे हैं उसको स्टोर करिए, निवेश अभी मत करें और जुबान पर थोड़ा काबू रखें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि:

घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति लगभग ठीक है, व्यापार अच्छा चलेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

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  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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