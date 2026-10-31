आज का राशिफल (31 अक्टूबर): राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, एग्रेसिवनेस दिखेगी, 3 राशियों पर धन आएगा
Rashifal in hindi: वृषभ राशि के लिए बाकी प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
चन्द्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है और मिथुन राशि बुध की है। चन्द्रमा की यह स्थिति मार्केट को और उजागर करेगी। लोगों में एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को चमकाने और व्यावसायिक तरक्की के बारे में सोचेंगे। हालांकि, इस दौरान अति करने से बचना होगा। यह सलाह सभी राशि वालों के लिए है। मंगल और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
मेष राशि: व्यावसायिक सफलता मिलेगी और अपनों का साथ बना रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक ऊर्जा आपके व्यवसाय में प्रवेश न करने पाए। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि: धन का आगमन होगा और अपनों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि, इस समय निवेश करने से बचिएगा और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी कोई बात अपनों को बुरी लग सकती है, जिससे रिश्तों में परेशानी आ सकती है। इसलिए थोड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा।
मिथुन राशि: आप ऊर्जावान बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुओं की उपलब्धता रहेगी। समाज में आपकी सराहना होगी और आपका कद बढ़ेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि: मन परेशान रह सकता है और ऊर्जा के स्तर में कमी आ सकती है। खर्च की अधिकता भी रहेगी। हालांकि, प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। इसलिए यह समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि: आय के नए-नए रास्ते बनेंगे। पुराने माध्यमों से भी धन का आगमन होगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अभी मध्यम रहेगी, जबकि व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: व्यापारिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि: भाग्य आपका साथ देगा, धन आएगा। यात्रा का योग बनेगा और धर्म-कर्म के कार्यों में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, जबकि व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। ऐसे में आपको बहुत संभलकर समय पार करना होगा। चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, जबकि व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि: शत्रुओं की ओर से परेशानी हो सकती है, लेकिन आप उन पर विजय भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। हालांकि, भावुकता पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। महत्वपूर्ण निर्णयों को हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दीजिए। बाकी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि: स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। हालांकि, घर में थोड़ा गृहकलह हो सकता है। बाकी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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