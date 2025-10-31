Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 31 October 2025 today horoscope aries to pisces lucky unlucky rashi bhavishyafal
आज का राशिफल 31 अक्टूबर: मिथुन राशि वालों के अपमानित होने का भय, जानें सभी 12 राशियों का हाल

आज का राशिफल 31 अक्टूबर: मिथुन राशि वालों के अपमानित होने का भय, जानें सभी 12 राशियों का हाल

संक्षेप: Horoscope 31 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 31 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Fri, 31 Oct 2025 05:10 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को ग्रहों की स्थिति- आज 31 अक्टूबर, शुक्रवार को ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। सूर्य तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। चंद्रमा का प्रवेश कुंभ राशि में होगा और राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राशिफल-

मेष राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक स्थिति थोड़ी ऊपर-नीचे रहेगी। प्रेम व संतान मध्यम रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ी नकारात्मक दिख रही है। सीने में विकार संभव है। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। पैतृक संपत्ति में कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य व व्यापार दोनों मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

ये भी पढ़ें:साल के आखिरी में गुरु इन 5 राशियों पर होंगे मेहरबान, मिथुन गोचर करेगा कमाल

मिथुन राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। भाग्य पर भरोसा करके कोई काम न करें। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम-संतान ठीक है। व्यापार मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बचकर पार करें। कोई रिस्क मत लीजिए। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम-संतान मध्यम। व्यापार मध्यम। काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

सिंह राशि- स्वयं के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क न लें। प्रेम-संतान ठीक ठाक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन नकारात्मक दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

तुला राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें, नुकसान संभव है। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम-संतान मध्यम रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- गृहकलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान अच्छा रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें और पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। व्यापारिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। स्वयं के स्वास्थ्य पर अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान लगभग ठीक है। व्यापारिक स्थिति मध्यम है। काली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- धन हानि के संकेत हैं। निवेश बिल्कुल वर्जित है। गंदी भाषा के प्रयोग से बचें। कुटुंबों से न उलझें। स्वास्थ्य में परेशानी दिख रही है क्योंकि मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब-करीब ठीक रहेंगे। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- घबराहट-बेचैनी बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- सिरदर्द, नेत्रपीड़ा, अज्ञात भय व खर्च की अधिकता, अनाप-शनाप खर्चें। पार्टनरशिप में दिक्कत। प्रेम-संतान मध्यम। स्वास्थ्य मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शिवजी का जलाभिषेक करें और काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Today Horoscope Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने