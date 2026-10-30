आज की भविष्यवाणी (30 अक्टूबर 2026) :चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, थोड़ा आक्रामक, 4 राशियों की इनकम बढ़ेगी

आज की भविष्यवाणी (30 अक्टूबर 2026) :चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, थोड़ा आक्रामक, 4 राशियों की इनकम बढ़ेगी
Horoscope today : मकर वाले स्वास्थ्य से संबंधित संबंधित भी रहेगी और सामाजिक भी रहेगी। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार आपका अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
चंद्रमा मिथुन राशि में हैं, मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र के मालिक मंगल होते हैं। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, बुध के घर में, कंट्राडिक्ट्री फेज इसको कहेंगे। थोड़ा आक्रामक, लेकिन यह आक्रामकता बौद्धिक स्थिति को और निखारेगा। मार्केट के लिए अच्छा होगा, लेकिन ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इत्यादि के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा। मतलब फिजिकली आप थोड़ा सा उत्तेजित फील करेंगे, लेकिन व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, सूर्य-बुध-शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा चल रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति निखार की तरफ है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है। दांपत्य में थोड़ा सा इंटरफेरेंस मत आने दीजिएगा किसी की। बाकी स्थिति अच्छी है, सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
धनागमन होगा। इनमक के बढ़ने के संकेत, मित्रों की, कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी निवेश मत करिएगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। धन संग्रह बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
थोड़ा ऊर्जा का स्तर घटा हुआ महसूस करेंगे। सर दर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। खर्च की अधिकता होगी। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, इनकम बढ़ेगी। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है लेकिन प्रेम में थोड़ी दूरी बनी रहेगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला राशि: परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। प्रेम-संतान मध्यम बना हुआ है। व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: बचकर पार करिएगा। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि: जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम-संतान का साथ थोड़ा मध्यम रहेगा, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ है।
मकर राशि- मकर राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी। स्वास्थ्य आपका पहले से सुधार की तरफ है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा शत्रु एक्टिव रहेंगे, जिसके कारण थोड़ा छोटी-मोटी परेशानियां भी रहेंगी।
कुंभ राशि: कुंभ राशि की स्थिति अच्छी है, लेकिन भावुकता में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, व्यापार आपका अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, इमोशनल बने रहेंगे। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। गृह कलह के थोड़े से संकेत बन सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी है और प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर है, व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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