आज का राशिफल 30 जून: कुंभ राशि के लिए दिन रहेगा शानदार, वृषभ और कन्या रहें सावधान

Horoscope Today 30 June 2026: आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। कुछ राशि वालों के लिए दिन वरदान समान साबित होगा, जबकि कुछ राशि वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ें 30 जून का राशिफल।

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today 30 June 2026 : ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में, सूर्य मिथुन राशि में, बुध, शुक्र और गुरु- तीन-तीन शुभ ग्रह कर्क राशि में बैठे हैं। केतु सिंह राशि में, चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि में और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं, जिस नक्षत्र के मालिक शुक्र होते हैं। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, बृहस्पति के घर में हैं। कोई भी दैनिक राशिफल चंद्रमा के बिना नहीं बन सकता है। चंद्रमा ही आधारित करता है आपके हर दिन के राशिफल को और हर दिन को। जिस घर में जाता है, उस घर को जाग्रत करता है, उस घर को एनर्जाइज करता है। इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र हर दिन बदलता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है, बड़े ऊर्जावान बने रहेंगे। कालपुरुष के नवम भाव में हैं, ये ऊर्जा एक सक्रियता बढ़ाएगी। सरस ऊर्जा के साथ आप भाग्य की तरफ बढ़ेंगे। बाकी राहु कुंभ राशि में यथावत बने हुए हैं और शनि मीन राशि के हैं।

राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि का नवम भाव जागृत है और नवम भाव में इस समय चंद्रमा का गोचर चल रहा है जो भाग्यवश आपकी स्थिति को बहुत सुदृढ़ कर रहा है और यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो चुका है। प्रेम आपके कंधे से कंधा मिलाकर के और आपके जीवन में, करियर में साथ दे रहा है और जो लोग नए प्रेम में जाना चाहते हैं, आपके करियर या आपके फील्ड से ही पार्टनर कोई दिखाई दे रहा है जिसमें आप जाएंगे। बाकी स्थिति आपकी अच्छी है, निवेश के लिए भी आप तैयार हैं और निवेश करिए, शुभ है। पीले कलर का ग्राह्य है, मतलब कोई भी वस्त्र या कोई भी पीली वस्तु अपने पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- अष्टम भाव जागृत है, तो चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। नुकसानदेह समय कहा जाएगा, स्वास्थ्य के मामले में ज्यादातर। प्रेम-संतान की स्थिति आपकी काफी अच्छी है और शुभता की तरफ जा रहे हैं, परिपक्वता की तरफ जा रहे हैं, फाइनल रूप देखने जा रहे हैं अपने प्रेम को, अच्छी स्थिति है। बाकी व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है, थोड़ा सा निवेश के लिए अभी रुक जाइए। चने की दाल दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- एन्जॉइंग दिन, आनंददायक जीवन। स्वास्थ्य में सुधार है, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, संतान का साथ होगा, जीवनसाथी के साथ बहुत सरसता के साथ जीवन जिएंगे और निवेश करने पे लाभ दिखाई पड़ रहा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य परेशानी में रहेगा, शत्रु सक्रिय रहेंगे और खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकता है। निवेश के लिए उपयुक्त समय नहीं है। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी अपोजिटर की तरह रहेगी, तो मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। कोई भी काली वस्तु का दान करना आपके लिए, जैसे उड़द की दाल इत्यादि का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

सिंह राशि- पढ़ने-लिखने के लिए यह उपयुक्त समय है। कोई भी नए ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कहीं दाखिला लेना चाहते हैं, किसी पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत करना चाहते हैं, ज़रूर करिए, शुभ समय है। बस प्रेम में भावुक बनके कोई निर्णय लेंगे तो यह नुकसान करेगा। संतान वाले हैं तो थोड़ा सा संतान को लेकर के मन परेशान रहेगा। नए प्रेम में जाने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है और निवेश भी आप कर सकते हैं। मूंग की दाल दान करना आपके लिए शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि को कलह से बचना चाहिए, खासकर घरेलू कलह। घरेलू सुख बाधित दिख रहा है। कुछ भी जमीन-जायदाद या वाहन से संबंधित खरीदारी भी संभव है। प्रेम की स्थिति काफी अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है। निवेश के लिए उपयुक्त समय है, खासकर भूमि, भवन, वाहन जो हमने कहा इसकी खरीदारी, इसमें निवेश करना आपके लिए फलदायी होगा। बाकी एक अच्छी स्थिति है, कलह से बचें। शनि देव को प्रणाम करना, उन्हें नीली वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

तुला राशि- व्यावसायिक ऊर्जा बढ़ी है, अपनों का साथ है। मित्र, भाई-बंधु कंधा से कंधा मिलाके चल रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर है। प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चल रहा है। नए प्रेम के लिए मध्यम है, पुराने प्रेम में परिपक्वता चल रही है, थोड़ा डिस्कशन आपस में हो रहा है और क्लैरिटी आ रही है। बाकी व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। मूंग की दाल दान करना और अभी नया निवेश ना करना, पुराने में ही लगे रहना उचित होगा।

वृश्चिक राशि- लिक्विड फंड में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों और अपनों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य पहले से सुधार के तरफ है। प्रेम, संतान बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे लगाना, किसी को भी पैसा देना या निवेश करना अभी शुभ नहीं होगा।

धनु राशि- धनु राशि का प्रथम भाव सक्रिय है और बिल्कुल शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम कहा जा सकता है, हालांकि जब लग्न में चंद्रमा आता है तो एनर्जी मिलता है, लेकिन चंद्रमा कभी भी धनु राशि में बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर नहीं आता है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। लेकिन चंद्रमा का गुण है एनर्जी देना तो वह गुण रहेगा और ऊर्जा आपको मिलेगी। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी, लेकिन कफ-कोल्ड से थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम हो चुकी है, व्यापार आपका अच्छा है, निवेश आप कर सकते हैं। शुभता बनी रहेगी और लाल कोई भी वस्तु अपने पास रखना और काली वस्तु का दान करना, काला कपड़ा इत्यादि का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन परेशान रहेगा, आर्थिक परेशानी परेशान करेगी, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय परेशान करेगा और प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम हो चुकी है। व्यापार अच्छा है, नए प्रेम में अभी मत जाइए और निवेश अभी मत करिए। काली जी को सफेद पुष्प चढ़ाना शुभ होगा।

कुंभ राशि- आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। निवेश के लिए बड़ा उपयुक्त समय रहेगा। प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, एक वंडरफुल टाइम रहेगी, यात्रा का योग बनेगा। किसी भी तरीके की कोई पीली वस्तु, पीली दाल यानी चने की दाल या पीला वस्त्र दान करना शुभ होगा।