आज का राशिफल 30 जुलाई: सावन के पहले दिन किन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, कौन-सी रहें सावधान
Aaj ka rashifal 30 July 2026: 30 जुलाई 2026 से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन के पहले दिन कुछ राशियों का सोया भाग्य जगेगा और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
Today Horoscope 30 July 2026, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- आज सावन का पहला दिन है। मंगल वृषभ राशि में, मिथुन राशि में बुध, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र-केतु बने हुए हैं सिंह राशि में, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में हैं। श्रवण नक्षत्र का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में शनि के घर में बैठे हुए हैं। यह नक्षत्र जो श्रवण नक्षत्र होता है, एक तरीके से जल तत्व है और चंद्रमा जल तत्व तो होता ही है, लेकिन जितनी भी विसर्जन वाली बात होती है। यह किसी भी तरीके की मूर्ति विसर्जन हो, कुछ भी किसी को अगर जल प्रवाहित करना हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इसके अलावा, शांत चित्त होकर के कोई भी कार्य करना है, तो इसके लिए होता है। मतलब आपके चित्त में शांति आती है। व्यावसायिक भाव में होने के बाद भी चंद्रमा ( कालपुरुष के दशम भाव में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के हैं), इसके बावजूद भी आपके चित्त शांत रहेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकैलिटी का अभाव रहेगा। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि:
व्यापारी व्यापार में लगे रहेंगे और ठहराव की स्थिति को महसूस करेंगे। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। थोड़ा सा सीने में हलचल रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय और राजनीतिक लाभ मिलेगा। हर दृष्टिकोण से यह शुभ समय होगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
यात्रा के लिए उचित समय होगा। भाग्य साथ देगा। शारीरिक खराबियों से निजात मिलेगी। प्रेम-संतान की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। व्यापारी उत्थान की तरफ जाएंगे। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
थोड़ा बचकर पार करें। किसी भी तरीके का कोई शारीरिक रिस्क मत लीजिएगा, हालांकि बचाव पक्ष आपका बहुत मजबूत है फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम-संतान मध्यम बना हुआ है, पंचमेश केतु के साथ संयोग कर रहे हैं। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
कर्क राशि की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम विवाह की तरफ जाएगा, जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा संबंध बना रहेगा (अगर आप वैवाहिक स्थिति में हैं तो)। प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ अद्भुत है। बड़ा आनंददायक जीवन गुजारेंगे। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
शत्रु थोड़े एक्टिव रहेंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी थोड़ी मध्यम रहेगी। प्रेम-संतान भी थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन व्यापार सही चलता रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
भावुकता पर काबू रखें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ समय है। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। व्यापार लगभग ठीक चलता रहेगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि:
गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन में पैसा लगाना शुभ होगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
पराक्रम रंग लाएगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, प्रेम-संतान बहुत अच्छा और व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
धनु राशि:
धन लाभ होगा। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे। मधुर भोजन मिलेंगे। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम, व्यापार अच्छा रहेगा। अभी निवेश न करें। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि:
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन शुभता बनी रहेगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
धन-हानि के संकेत हैं, इसलिए अभी निवेश न करें। सिरदर्द और नेत्र पीड़ा बनी रह सकती है। प्रेम-संतान का साथ होगा और व्यापार लगभग ठीक रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
आय में आशातीत बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम-संतान अत्यंत शुभकारी तथा व्यापार अच्छा है। निवेश जरूर करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय