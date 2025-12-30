Hindustan Hindi News
Aaj ka Rashifal : आज का दिन इन 4 राशियों के लिए रहेगा भाग्यवर्धक, मिलेंगे शुभ समाचार

संक्षेप:

Horoscope 30 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 30 दिसंबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 30 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।  

Dec 30, 2025 05:14 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
Horoscope 30 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 30 दिसंबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 30 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। आज चंद्रमा मेष राशि में। गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- सौम्यता, आकर्षण, सकारात्मकता के प्रतिक बने रहेंगे। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। नेत्र पीड़ा, सर दर्द, अज्ञात भय इत्यादि। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- आर्थिक मामले में कामयाबी मिलेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति। यात्रा का योग। मन, मस्तिष्क अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। सबकुछ बहुत अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- भाग्यवर्धक दिनों का निर्माण हो रहा है। यात्रा सफल होगी। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- बचकर पार करें। कोई रिस्क न लें। चोट-चपेट लग सकती है। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। बजरंगबली को प्रणाम करना और लाल वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

तुला राशि- आनंददायक जीवन गुजरेगा। रंगीन बने रहेंगे जीवनसाथी के सानिध्य में। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। शुभ समय, आनंददायक समय। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- विद्यार्थियों के लिए सुअवसर रहेगा। प्रेम में थोड़ा तू-तू, मैं-मैं हो सकता है। संतान को लेकर मन परेशान रहेगा। भावुक बने रहेंगे। व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनेगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी लेकिन कलहकारी सृष्टि का भी सृजन हो रहा है। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- कुटुंब में वृद्धि होगी। धन का आवक बढ़ेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

