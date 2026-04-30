Aaj Ka Rashifal 30 April 2026:तुला राशि का चंद्रमा आज देगा श्रेष्ठ समय, मेष से मीन किन राशियों को मिलेगा लाभ
Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 30 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-
ग्रहों की स्थिति- सूर्य उच्च के होकर मेष राशि में, शुक्र स्वगृही वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के होकर कन्या राशि में, केतु सिंह राशि में। चंद्रमा सायंकाल से तुला में गोचर करेंगे, नक्षत्र चित्रा ही रहेगा और यह एक कन्या और तुला के लिए चित्रा नक्षत्र एक सबसे श्रेष्ठ काल होता है। मानसिक स्थिति बड़ी तीव्र रहेगी और इस समय दिमाग बहुत काम करने लगता है, अच्छी स्थिति होती है, पर थोड़ा भावुकता बढ़ता है। राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल और शनि मीन राशि में और बुध वक्री गति से चल रहे हैं, शुरू हो गए। तो मार्केट की स्थिति इस समय और अप्रत्याशित हो जाएगी। उम्मीद है यह आपके काम आएगा>
मेष राशि
आनंददायक जीवन गुज़रेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी होगी, व्यापार भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कहीं अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोच समझ कर के आगे बढ़िएगा बाकी घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक सुख बहुत बढ़-चढ़ कर मिलेगा आपको। सुस्वादु भोजन चखेंगे। अच्छी स्थिति रहेगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम हो सकता है स्वास्थ्य के मामले में, बाकी प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम से उत्तम की तरफ़ है। बहुत अच्छा समय इसको नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बुरा समय नहीं है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि
स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगस्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है क्योंकि भावुक बने रहेंगे और यह भावुकता नुक़सान कर सकती है। बाकी व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय है, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि
भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। लेकिन थोड़ा गृह-कलह भी हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से पहले से बेहतर समय कहा जाएगा। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
पराक्रमी बने रहेंगे, ये पराक्रम आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी और व्यापार अच्छी स्थिति में कहा जाएगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि
मिला-जुला फल रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति, धन का आवक बढ़ेगा, कौटुंबिक सुख का मज़ा लेंगे। मतलब कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी या मुलाकात होगी। …
धनु राशि
यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम-संतान मध्यम है, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि
कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम की स्थिति अच्छी, संतान अच्छा और व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ संकेत रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
सायंकाल के बाद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम हो गई है, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
बच के पार करें, परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम-संतान भी मध्यम रहेगा, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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