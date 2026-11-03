आज का राशिफल टुडे (3 नवंबर): चंद्रमा का केतु और गुरु के साथ संयोग, वृषभ समेत ये 7 राशियां रहें अलर्ट

3 November ka rashifal: आज चंद्रमा सिंह राशि में केतु और गुरु के साथ संयोग कर रहे हैं। तीनों ग्रहों की सूर्य की राशि में युति कई राशियों के लिए कष्टकारी साबित हो सकती है। पढ़ें आज का भविष्यफल।

Today Rashifal: मंगल कर्क राशि में, गुरु, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा मघा नक्षत्र के हैं और यह नक्षत्र केतु का होता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को मूल की शांति कराई जाती है और जन्म के 27वें दिन होता है, हर महीने यह नक्षत्र आएगा। तो केतु की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। बाकी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ और गुरु के साथ संयोग कर रहा है, ठीक-ठाक है लेकिन डिस्टर्बिंग रहेगा। थोड़ा भयग्रस्त रखेगा मन को। बहुत क्लैरिटी नहीं रहेगी, प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

वृषभ राशि: गृह-कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में प्रॉब्लम भी होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक-ठाक कहा जाएगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार आपका अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश अभी मत करिएगा। जुबान पर काबू रखिएगा। थोड़ा सा धन हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान, व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: सौम्यता बनी रहेगी, फिर भी थोड़ी नेगेटिविटी भी रहेगी। प्रेम और संतान का साथ रहेगा, फिर भी थोड़ा मन बेचैन रहेगा। व्यापार आपका अच्छा है, खर्च की अधिकता थोड़ी रह सकती है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि: घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी, अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी। प्रेम और संतान की स्थिति सही है, साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

तुला राशि: स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम और संतान मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा कष्टप्रद होगी लेकिन लाभप्रद होगी। असमंजस की स्थिति वाला समाचार मिलेगा, लेकिन आगे चल के वो क्लियर होगा और अच्छा होगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: कोर्ट-कचहरी से बचना चाहिए, हालांकि हार नहीं होगी आपकी। सीने में विकार संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति भी थोड़ा मध्यम है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, बचकर पार करें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान रखिए। प्रेम, संतान भी थोड़ा मध्यम है। नौकरी-चाकरी की स्थिति मध्यम या डिस्टर्बिंग है, कोई खराबी नहीं रहेगी। सूर्य को जल देना शुभ होगा।