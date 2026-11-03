आज का राशिफल टुडे (3 नवंबर): चंद्रमा का केतु और गुरु के साथ संयोग, वृषभ समेत ये 7 राशियां रहें अलर्ट
3 November ka rashifal: आज चंद्रमा सिंह राशि में केतु और गुरु के साथ संयोग कर रहे हैं। तीनों ग्रहों की सूर्य की राशि में युति कई राशियों के लिए कष्टकारी साबित हो सकती है। पढ़ें आज का भविष्यफल।
Today Rashifal: मंगल कर्क राशि में, गुरु, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा मघा नक्षत्र के हैं और यह नक्षत्र केतु का होता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को मूल की शांति कराई जाती है और जन्म के 27वें दिन होता है, हर महीने यह नक्षत्र आएगा। तो केतु की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। बाकी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ और गुरु के साथ संयोग कर रहा है, ठीक-ठाक है लेकिन डिस्टर्बिंग रहेगा। थोड़ा भयग्रस्त रखेगा मन को। बहुत क्लैरिटी नहीं रहेगी, प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
मेष राशि:
विद्यार्थियों के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति रहेगी। प्रेम में तू-तू मैं-मैं बनी रहेगी। भावुकता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। प्रेम-संतान की स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी। व्यापार आपका अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
गृह-कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में प्रॉब्लम भी होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक-ठाक कहा जाएगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार आपका अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
नाक, कान, गला की परेशानी संभव है। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा लेकिन ठीक रहेंगे आप। अभी नए कोई व्यापार की शुरुआत न करें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश अभी मत करिएगा। जुबान पर काबू रखिएगा। थोड़ा सा धन हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान, व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि:
सौम्यता बनी रहेगी, फिर भी थोड़ी नेगेटिविटी भी रहेगी। प्रेम और संतान का साथ रहेगा, फिर भी थोड़ा मन बेचैन रहेगा। व्यापार आपका अच्छा है, खर्च की अधिकता थोड़ी रह सकती है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी, अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी। प्रेम और संतान की स्थिति सही है, साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।
तुला राशि:
स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम और संतान मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा कष्टप्रद होगी लेकिन लाभप्रद होगी। असमंजस की स्थिति वाला समाचार मिलेगा, लेकिन आगे चल के वो क्लियर होगा और अच्छा होगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
कोर्ट-कचहरी से बचना चाहिए, हालांकि हार नहीं होगी आपकी। सीने में विकार संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति भी थोड़ा मध्यम है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि:
अभी यात्रा नहीं करना चाहिए आपको। मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। धर्म-कर्म में अतिवादी न बनें। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि:
चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, बचकर पार करें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान रखिए। प्रेम, संतान भी थोड़ा मध्यम है। नौकरी-चाकरी की स्थिति मध्यम या डिस्टर्बिंग है, कोई खराबी नहीं रहेगी। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
मीन राशि:
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। डिस्टर्बिंग समय है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान भी मध्यम है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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