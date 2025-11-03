Hindustan Hindi News
आज का राशिफल 3 नवंबर: आज सिंह समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल, पढ़ें अपना भविष्यफल

संक्षेप: Horoscope 3 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 3 नवंबर 2025 को सोमवार है। आइए जानते हैं, 3 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Mon, 3 Nov 2025 05:08 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि-चंद्रमा का विष योग मीन राशि पर चल रहा है।

राशिफल-

मेष राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बना रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान साथ देगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- व्यापारिक उतार-चढ़ाव से मन परेशान रहेगा। कोर्ट-कचहरी से बचें। सीने में विकार संभव है। प्रेम, संतान का साथ होगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। भाग्य पर भरोसा करके कोई कार्य नहीं कर सकते हैं आप। धर्म-कर्म में अतिवादी न बनें। यात्रा स्थगित रखें। प्रेम, संतान ठीक रहेगा। व्यापार मध्यम रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बचकर पार करें। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बिल्कुल रिस्क न लें। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ मध्यम है। आगे अच्छा हो जाएगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क न लें। प्रेमी-प्रेमिका अभी मुलाकात से बचें। व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- डिस्टर्बेंस बना रहेगा। शत्रु एक्टिव रहेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। कार्यों में विघ्न-बाधा बनी रहेगी, लेकिन कार्य संपन्न होंगे। प्रेम, संतान, स्वास्थ्य मध्यम। व्यापार लगभग ठीक है। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। भावुकता में आकर के कोई निर्णय न लें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। गृह कलह के बड़े संकेत हैं। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- व्यापारिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत अभी न करें। नाक, कान, गला की परेशानी में दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार मध्यम। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- जुआ, सट्टा, लॅाटरी में पैसा न लगाएं। लेन-देन से अभी बचें। धन हानि के संकेत। स्वास्थ्य मध्यम। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- अवसाद बना रहेगा- बच्चों को लेकर के, प्रेम को लेकर के। निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, इत्यादि बना रहेगा। व्यापार भी मध्यम रहेगा। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

