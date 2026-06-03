Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 3 जून: आज इन 5 राशियों के लाइफ में होगा पैसों का आगमन, इस राशि का मन रहेगा परेशान
Aaj Ka Rashifal 3 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 3 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-
Aaj Ka Rashifal 3 June 2026, आज का राशिफल 3 जून: 3 जून 2026 की ग्रहों की स्थिति- मंगल मेष राशि में स्वगृही बैठे हैं। सूर्य वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में बहुत ही अच्छी स्थिति में, बहुत बड़ा परिवर्तन गुरु का हुआ है, जो कर्क राशि में उच्च के हुए हैं। यह लगभग 13 वर्षों के आसपास का समय लगता है, जब एक बार गुरु उच्च के होते हैं। तो यह, यह बहुत बड़ी चेंजिंग कही जाएगी, उच्च का गुरु का होना। कर्क राशि के लिए वरदान सा समय यह होगा। बहुत ही शुभ समय आ गया। हालांकि पूरे जनमानस के लिए वरदान सा समय होगा क्योंकि चतुर्थ भाव में यह उच्च के होते हैं, मतलब भौतिक सुख-संपदा हृदय कहा जाता है जिसको, वहां पर यह उच्च के होते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति है।
केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में और चंद्रमा जो हैं, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मालिक शुक्र होता है। नवम भाव में काल पुरुष के नवम भाव में अर्थात धनु राशि में शुक्र के नक्षत्र में हैं तो यह एक भाग्यवर्धक और भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि, भाग्यवश अच्छा होना, यात्रा का योग कराना, भाग्यवश बहुत सारे कार्यों को कराना यह सब दर्शाता है। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
आज इन 5 राशियों के लाइफ में होगा पैसों का आगमन, इस राशि का मन रहेगा परेशान, पढ़ें राशिफल-
मेष राशि
स्वास्थ्य की स्थिति आपकी काफी अच्छी हो चुकी है। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम धनदायक है, संतान धनदायक है। समीपता बनी हुई है। नव प्रेम का आगमन, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए है यह। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए यह एक अच्छा सा समय कहा जाएगा। और वैवाहिक स्थिति आपकी कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। आपको ग्रो कराने में, आपको जीवन में आगे बढ़ाने में व्यावसायिक दिशा देने में कार्य कर रही है। तो व्यवसाय भी अच्छा है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि
स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि लग्न का सूर्य जो है, वह शारीरिक तापमान बढ़ा सकता है। तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम की स्थिति आपके जीवन में, बहुत करियर में आपके बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। जो लोग नए जीवन में जाना चाहते हैं, तो जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसको चुनिए। वह शुभ ऑप्शन है, परेशान मत होइए। निवेश करने के लिए बड़ा अच्छा समय है, आप निवेश कर सकते हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह शुभ समय है। थोड़ा खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी लेकिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल थोड़ी दिख रही हैं। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। शब्द साधक की तरह हैं, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रेम की स्थिति बहुत समीपता वाली, बिल्कुल एकाकार हो रखे हैं। और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रेम के साथ। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी अत्यंत शुभकारी समय है। बिल्कुल जो आपके पास है, वह सही है, सही निर्णय है, उसको चुन लीजिए। धन का आगमन बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत अच्छी स्थिति है। नौकरी-चाकरी की स्थिति भी बहुत अच्छी है। एक शानदार समय में आप चल रहे हैं हर लिहाज से। व्यावसायिक दृष्टिकोण, प्रेम, संतान, व्यापार, जीवन साथी, सब कुछ बहुत अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि
यह एक सुखद समय है। शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। भाग्य साथ दे रहा है पूरी तरीके से। सारे कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म हो जाएगी। एक पवित्र सुंदरता आपके अंदर आ जाएगी। चंद्रमा की स्थिति षष्ठ भाव में थोड़ा सा शारीरिक स्थिति को मध्यम करेगी। एक-दो दिन का समय थोड़ा सा आप अच्छा फील नहीं करेंगे। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी है। चाहे प्रेम में हैं, वह कंटिन्यू रहेगा, अच्छा होता रहेगा। सिंगल हैं तो बड़ी जल्दी आप अपने प्रेम को पा लेंगे। शादीशुदा हैं, भाग्यवर्धक जीवन गुजरेगा अपने जीवनसाथी के साथ। उत्तम सा समय है। थोड़ा विरोधी सक्रिय रहेंगे और स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। बाकी सारी चीजें ठीक हैं। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि
स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। छोटी-छोटी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं हो सकती है। नए प्रेम में भी थोड़ा सा जाने के पहले भावुक रहेंगे, तो अभी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। खर्च की अधिकता थोड़ी परेशान कर सकती है और संतान से थोड़ी दूरी संभव है। शुभ कार्यों में खर्च इत्यादि से मन परेशान रहेगा, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस के साथ जीवन इस समय चलेगा। सोच-समझकर के निवेश करिएगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग मिलेगा। स्वास्थ्य सुधार की तरफ है। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छी स्थिति आपकी चल रही है। प्रेम पूर्वक जी रहे हैं, अच्छी स्थिति है। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी है। निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुकने के साथ आप आगे बढ़ेंगे। व्यापार, व्यवसाय सब कुछ बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि
तुला राशि पराक्रम कर रहा है और पराक्रम लाभ हो रहा है। अगर कुछ आपने डिजाइन किया है, तो उसको कार्यरूप दें। व्यवसायिक सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। निवेश के लिए अच्छा समय है। प्रेम के लिए मध्यम समय है, थोड़ा सा तू-तू मैं-मैं चल रहा है और नए प्रेम में अभी जाने का थोड़ा टाइम लगेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बड़ी समीपता है, लेकिन ड्राइनेस है। कोई खराबी नहीं है, थोड़ा कड़वाहट से बचना चाहिए। लाल वस्तु का दान करें, शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
धनागमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी और जीवनसाथी के साथ बहुत लगाव रहेगा। प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। नव प्रेम का आगमन, जो लोग चाहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन निवेश के लिए यह सही समय नहीं रहेगा। थोड़ा बचकर पार करना होगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि
स्वास्थ्य में सुधार, एक ऊर्जा सा महसूस करेंगे आप और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, चाहे नया हो या पुराना हो, सारी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है आपकी। एक उमंगें-तरंगें आप में पैदा इस समय हुई हैं, जिसका आप सही सदुपयोग भी कर रहे हैं। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। सरस जीवन जिएंगे। जीवनसाथी के साथ आनंदित रहेंगे, छुट्टी सा महसूस करेंगे, बस ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिएगा अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और इन दिनों छोटी-छोटी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित परेशान करेंगी क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में जा चुके हैं। बाकी सारी स्थिति आपकी ठीक है। निवेश आप इस समय कर सकते हैं थोड़ा सोच समझ करके। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। निवेश के लिए उचित समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइएगा। प्रेम की स्थिति मध्यम है, नए प्रेम में भी रुक जाइए, सोच लीजिए तब जा करके आगे बढ़िएगा। संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है, लेकिन शत्रु परास्त होंगे और स्वयं नतमस्तक होंगे और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा संभव है, मानसिक परेशानी थोड़ी रहेगी। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
स्वास्थ्य में सुधार, आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। जो लोग नए प्रेम में जाना चाह रहे हैं, थोड़े कन्फ्यूज हैं क्योंकि उनके पास सारे अच्छे ऑप्शन हैं। थोड़ा रुक जाइए, क्लैरिटी आ जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय। निवेश करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मीन राशि
व्यापारिक स्थिति अच्छी है, कोर्ट-कचहरी में भी विजय मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम चल रहा है, निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय। प्रेम के लिए अच्छा समय है, प्रेम में एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। अभी नए रिलेशनशिप में जाने का समय नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकैलिटी आप में ज्यादा है और थोड़ा इमोशन की कमी है। अपने इमोशन को आजमा लीजिए, तब जाकर के आगे बढ़िएगा। पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
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