आज का राशिफल 3 जुलाई: श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा इन 6 राशियों का चमकाएंगे भाग्य, मिलेगी अच्छी खबर
Aaj ka rashifal 3 July 2026: आज चंद्रमा श्रवण और मकर राशि में हैं, जबकि राहु कुंभ और शनि मीन राशि मं विराजमान हैं। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर आज कई राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहना होगा।
Aaj ka rashifal 3 July 2026, आज का राशिफल: मंगल वृषभ राशि में, सूर्य मिथुन राशि में, बुध, शुक्र, गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के होकर के मकर राशि में, चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में, शनि के घर में बैठे हैं और यह एक अच्छी स्थिति होती है। शीतलता प्रदान होगी जनमानस को, एक सॉफ्ट एनर्जी मिलेगी और अच्छा फील करेंगे। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि
व्यवसायिक ऊर्जा प्रदान होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम, आप बहुत ज्यादा इस समय प्रेम में रहेंगे। जीवनसाथी के लिए, विपरीत लिंगी संबंधों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति आपकी रहेगी, बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा आपका। व्यापारिक स्थिति अच्छी है और निवेश करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और निवेश करिए, लाभ होगा। लाल वस्तु पास रखना या बजरंगबली को लाल कुछ भी टीका लगाना शुभ होगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि भाग्य इस समय बहुत काम करेगा। यात्रा का योग बनेगा और भाग्यवश कुछ काम होंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। प्रेम की स्थिति बड़ी अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। एक शुभता की तरफ आप जा रहे हैं हर दृष्टिकोण से और नए प्रेम के लिए भी अच्छा है, पुराने प्रेम के लिए भी अच्छा है। निवेश के लिए बड़ा ही अच्छा समय कहा जाएगा, तो शुभ संकेत दिख रहा है। ताम्रपात्र दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि
एक दिन बस और थोड़ा बच के पार करिए। मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। छोटी-मोटी परेशानी या कभी थोड़ी दुर्घटना छोटा-मोटा हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बच के पार करिए, वाहन धीरे चलाएं। प्रेम की स्थिति बड़ी अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है। जीवनसाथी के साथ बहुत आप अच्छे तालमेल के साथ चल रहे हैं। निवेश के लिए बड़ा लाभप्रद समय ये कहा जाएगा और चने की दाल दान करना आपके लिए बड़ा शुभ होगा।
कर्क राशि
आनंदित जीवन है। लग्नेश आपके नक्षत्र के होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आनंददायक जीवन गुजारेंगे आप। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, जीवनसाथी के साथ बड़ा ही सरस समय व्यतीत करेंगे। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी और प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। निवेश करना आपके लिए शुभ होगा और भूमि में निवेश करना या अचल संपत्ति में निवेश करना ज्यादा लाभप्रद होगा। बजरंगबली को प्रणाम करना और उनके चरणों में लाल वस्तु कोई भी अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा।
सिंह राशि-
स्वास्थ्य पर ध्यान दें, छोटी-मोटी परेशानियां आपको परेशान करेगी। मन चिंतित रहेगा, घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। प्रेम को लेकर के, संतान को लेकर के मन उद्विग्न रहेगा। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और निवेश करने के लिए उपयुक्त समय रहेगा। डिस्टर्बिंग टाइम है। हरी वस्तु, मूंग की दाल इत्यादि दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि-
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लेखकों के लिए, कवियों के लिए, कलम से काम करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। लेकिन भावुकता में निर्णय लेना नुकसान करेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, धनदायक समय है, निवेश के लिए उपयुक्त समय है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि-
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बनता है। निवेश के लिए ये उपयुक्त सब्जेक्ट होगा आपका। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। गृह कलह से बचना चाहिए। व्यापार आपका अच्छा है। मसूर की दाल दान करना या लाल कपड़ा इत्यादि दान करना आपके लिए शुभ होगा।
वृश्चिक राशि-
पराक्रमी बने रहेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम, संतान बहुत अच्छा है। व्यापार आपका उससे भी अच्छा है। क्योंकि भाग्येश के नक्षत्र में चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये पराक्रम आपका बड़ा रंग लाएगा। जो करेंगे, निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो एक अच्छा समय है और आपको पीली वस्तु पास रखना या पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ होगा।
धनु राशि:
सरकारी तंत्र से जुड़े रहें। पिता के आशीर्वाद मिल रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ओवरऑल मध्यम चल रहा है। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश नहीं करना है। लेकिन धन के आगमन का समय है, उसको आप संचित रखिए। प्रेम संतान थोड़ा मध्यम चल रहा है। बस अभी निवेश नहीं करना है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि:
शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति काफी बेहतर है। प्रेम संतान बहुत अच्छा है। विपरीत लिंगी संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं—नया रिलेशन हो, पुराना रिलेशन हो, मैरिड लाइफ हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। निवेश के लिए भी थोड़ा सोच-समझ कर के करना बहुत अच्छा होगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन काल्पनिक और अज्ञात भय से परेशान रहेगा। सर दर्द, नेत्र पीड़ा रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। निवेश के लिए मत सोचिएगा अभी, रुक जाइए। प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका चलता रहेगा जैसा चल रहा था। लौह निर्मित वस्तु कोई भी पास रखना शुभ होगा या नीला वस्त्र धारण करना शुभ होगा।
मीन राशि:
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। संतान का साथ होगा। प्रेम में हैं तो प्रेम लाभप्रद है इस समय। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी है और निवेश के लिए बड़ा ही उपयुक्त समय कहा जाएगा। तो आप शिव जी का जलाभिषेक करें, और शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय