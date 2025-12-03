Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal 3 December 2025 : आज गुरु, चंद्र बदलेंगे राशि, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

 Horoscope 3 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 3 दिसंबर को बुधवार है। आइए जानते हैं, 3 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।  

Wed, 3 Dec 2025 05:27 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
-Horoscope 2 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रहों की स्थिति की बात करें , तो चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे। गुरु मिथुन राशि में जाएंगे। इस प्रकार आज दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। केतु सिंह राशि में। बुध तुला राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 3 दिसंबर को बुधवार है। आइए जानते हैं, 3 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

मेष राशि-आज मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा,आकर्षण के केंद्र, समाज में सराहे जाएंगे, हेल्थ में सुधार, प्रे संतान मध्यम, व्यापार अच्छा, सूर्य को जल दें, लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशिफल-आज वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक और आर्थिक और फिजिकल हेल्थ भी परेशान करेगी, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी,प्रेम संतान की स्थिति ठीक व्यापार ठीक, लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन- आज मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, आनंददायक समय गुजरेगा, यात्रा का योग, आर्थिक स्थिति अच्छी, लाल वस्तु का दान करें। सुखद समय का निर्माण हो रहा है

कर्क-आज कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में सफलता, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद, स्वास्थ्य व्यापार बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति की स्थिति बढ़ेगी। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आज सिंह राशि वालों का भाग्य साथ देगा,प्रेम संतान अच्छा है, एक अच्छी स्थिति समय का निर्माण हो रहा है। धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, बाधा खत्म होगी। पीली पास रखें।

कन्या-आज कन्या राशि वालों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी, बजरंग बली को प्रणाम करें, लाल वस्तु अर्पित करें। बचकर पार करें, कोई रिस्क ना लें। प्रेम संतान ठीक है , व्यापार ठीक है।

तुला -आज तुला राशि वालों के लिए आनंद दायक जीवन गुजरेगा, जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेम संतान, व्यापार अच्छा है, नौकरी चाकरी अच्छी, जीवन आनंदित रहेगा, लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक-आज वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन शत्रुओं का शमन भी होगा। हेल्थ प्रभावित दिख रही है, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार अच्छा है,हेल्थ मध्यम है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु- आज धनु राशि वालों की लवलाइफ में झगड़े से बचें। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से खुद को रोकें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम संतान के लिए अच्छा है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु अपने पास रखें।

मकर- आज मकर राशि वालों के लिए गृह-कलह के संकेत हैं, लेकिन भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि भी होगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान की स्थिति भी अच्छी है। व्यापार अच्छा है। मां काली को प्रणाम करना शुरू करें।

कुंभ- आज कुंभ राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। नौकरी में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा होगा। लाल वस्तु का दान करें।

मीन- आज मीन राशि वालों के लिए धन आगमन होगा। कुटुंब (परिवार) में वृद्धि होगी। निवेश अभी नहीं करें। सोच समझकर बात करें। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार पहले से बेहतर होगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

