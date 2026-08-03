Aaj Ka Rashifal: मंगल-बुध की युति से इन राशियों को रहना होगा सावधान, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: 3 अगस्त 2026 को मंगल और बुध की युति के कारण कई राशियों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं कुछ राशियों को नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों में सामान्य से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: ग्रहों की स्थिति- बुध का प्रवेश मिथुन राशि में है और मंगल का प्रवेश भी वहां पे मिथुन राशि में हो चुका है। अब ये दो परस्पर विरोधी ग्रह बुद्ध स्वगृही होकर के शत्रु क्षत्री मंगल वहां पे बैठ गए। ये एक खराब स्थिति है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा खराब होगा, अच्छा किसी के लिए नहीं होगा। और मंगल का मंगल संप्रभुता है, मंगल रक्त है, मंगल मांसपेशियां है, मंगल साहस है, मंगल मासिक धर्म है। जो भी बलपूर्वक या साहसपूर्वक या जिसमें रक्त का उपयोग होता है, वो सारी चीजें मंगल अज्ञास्त्र है, मंगल युद्ध है तो ये चीजें थोड़ी सी खराब स्थिति में जा रही हैं।

कर्क राशि में सूर्य और गुरु, सिंह राशि में केतु, शुक्र नीच के होकर के कन्या राशि में लेकिन पहले से बेहतर बैठे हुए हैं। राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में उत्तराभाद्रपद में शनि के साथ बृहस्पति के घर में संयोग कर रहे हैं, ये भी खराब है तो थोड़ा सा यह समय खराब चल रहा है। जनमानस के लिए ध्यान रखना पड़ेगा।

राशिफल मेष राशि- अज्ञात भय सताएगा। सर दर्द, नेत्र पीड़ा बना रहेगा। खर्च की अधिकता, अनाप-शनाप खर्चे होंगे। प्रेम-संतान की स्थिति तो ठीक-ठाक है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा लेकिन एक अशुभता बनी रहेगी जीवन में। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- आय के मार्ग संघर्षपूर्ण रहेंगे। कहीं से भी रुपये-पैसे निकालने में संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन निकलेगा। यात्रा कष्टप्रद होगा लेकिन लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम-संतान की स्थिति भी अच्छी है, निवेश सोच-समझकर के करिएगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सीने में विकार संभव है। रक्त संक्रमित होने के संकेत हैं। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा, निवेश करने के लिए अच्छा समय रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- इज्जत-प्रतिष्ठा पे उंगली उठ सकती है ध्यान रखिएगा और यात्रा अभी मत करिए। यात्रा को अभी स्थगित कर दीजिए। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम हो चुकी है, व्यापार लगभग ठीक है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि- चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बहुत बच के पार करिए। आपके लिए खराब समय चल रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार की स्थिति लगभग चलती रहेगी। काली वस्तु का दान करना, नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा। लोहे के पात्र वगैरा दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- बहुत दिनों से मैं कहते आ रहा था कि आपके प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, वो थोड़ा मध्यम हो गया। अब झगड़े-तकरार बढ़ जाएंगे। दुराव की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, ये सारी चीजें दिखने लगीं। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम। स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा लेकिन उदर रोग से परेशान होंगे। व्यापारिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर के सही रहेगा। प्रेमी-प्रेमिका मुलाकात के समय थोड़ा झगड़े-तकरार से बचें। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

तुला राशि- स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी और शत्रु भी एक्टिव रहेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। बस डिस्टर्बिंग टाइम है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- मन खराब रहेगा, प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत रहेगा। स्वास्थ्य खराब स्थिति में दिख रहा है, चोट-चपेट लग सकता है और आपका रक्त संक्रमित हो सकता है, ध्यान रखिए। प्रेम-संतान भी खराब है, व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। प्रेम में विवाद संभव है, बच्चों की सेहत को लेकर के मन परेशान रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम-संतान की स्थिति में सुधार के साथ ऑप्शन पे अगर ध्यान देते हैं तो खराब स्थिति दिख रही है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तीसरे के हस्तक्षेप से परेशानी आएगी। गृह कलह के बड़े संकेत हैं, भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। व्यापार लगभग ठीक-ठाक चलता रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना और हरी वस्तु का दान करना, हरा वस्त्र या मूंग की दाल इत्यादि का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- नाक-कान-गला की परेशानी संभव है। व्यवसाय में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत सुधर चुकी है, व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- निवेश मत करिएगा, धन-हानि के संकेत हैं। जुबान पे काबू रखिए। मित्रों से, कुटुंबों से थोड़ी वाक्-युद्ध संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति आपकी मध्यम है, व्यापार आपका अच्छा है। मसूर की दाल इत्यादि दान करना या लाल वस्त्र दान करना शुभ होगा।