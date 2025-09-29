Aaj Ka Rashifal 29 September 2025 lucky zodiacs from aries to pisces Horoscope Today Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 29 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 29 September 2025 lucky zodiacs from aries to pisces Horoscope Today

Aaj Ka Rashifal 29 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 29 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 05:16 AM
Aaj Ka Rashifal 29 September 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र, और केतु सिंह राशि में। सूर्य और बुध कन्या राशि में। मंगल तुला राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 29 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल-

मेष राशि- स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। समय में सुधार हो चुका है। पीली वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- बचके पार करें। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रिस्क मत लीजिएगा। वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य पे ध्यान दें। प्रेम,संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। बाकी स्थिति आपकी ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- लिखने, पढ़ने के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- गृह कलह के संकेत हैं लेकिन भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- गुण, ज्ञान की प्राप्ति। अपनों का साथ। स्वास्थ्य में सुधार। व्यापारी की स्थिति सुदृढ़ होगी। किया गया पराक्रम सफलता दिलाएगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा न लगाएं। धन हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- मन चिंतित रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। स्वास्थ्य प्रभावी दिख रहा है। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। यात्रा का योग बनेगा। पीली वस्तु का दान करें।

मीन राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

