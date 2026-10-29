राशिफल टुडे ( 29 अक्टूबर): उच्च का चंद्रमा आज 8 राशियों के बदलेंगे तकदीर, हर तरफ से लाभ के संकेत
Today Horoscope: आज 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को ग्रहों की स्थिति कई राशियों को आर्थिक उन्नति के साथ करियर में सफलता दिला सकती है। जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
उच्च का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होकर के वृषभ राशि में है। चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा शुक्र के घर में बैठे हैं। धनदायक समय, शुभ समय कहा जाएगा। यह सृजन का समय होता है, यह शीतलता का समय होता है, यह ठहराव का समय होता है। तो एक शुभ समय इसको कहा जाएगा। मंगल और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि-
जुबान से फूल झड़ेंगे। शब्दों पे इतनी अच्छी पकड़ होगी आपकी कि अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर लेंगे। धन की स्थिति बढ़ेगी, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे, कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात चल रही है, शादी-ब्याह तय हो रहा है, एक शुभ संकेत आपके दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा ऑप्शन में उलझेंगे पर्सनल लाइफ में, लेकिन उस पर हिदायत रहे आपको, अपने आप को हिदायत में रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि-
सौम्यता के प्रतीक बने रहेंगे, शुभता के प्रतीक बने रहेंगे, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। लेकिन मानसिक चंचलता पर काम करना होगा। प्रेम-संतान की स्थिति फिर भी मध्यम रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि-
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। अज्ञात भय सताएगा, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन प्रेम-संतान का साथ, पर्सनल लाइफ की अच्छी स्थिति आपको इन सारी परिस्थितियों में सुकून देगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि-
आय की स्थिति सुदृढ़ होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम-संतान का साथ होगा, अद्भुत दिन है आपका। बजरंगबली को प्रणाम करना अत्यंत शुभकारी होगा।
सिंह राशि:
व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रेम और संतान का पक्ष थोड़ा मध्यम चल रहा है, थोड़ी दूरी बनी हुई है लेकिन प्रेम बना हुआ है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान और व्यापार सब कुछ बहुत बढ़िया है। भाग्यवश कुछ काम बनने वाले हैं। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि:
थोड़ा बचकर पार कीजिएगा। चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। डिस्टर्बिंग समय कहा जाएगा। प्रेम और संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा है और प्रेम-संतान का साथ है। डेटिंग इत्यादि कर रहे हैं आप और आनंदमय जीवन गुजार रहे हैं। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, थोड़ी दूरी है लेकिन समय अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
धनु राशि:
शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन शत्रु शमन भी होगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम-संतान भी थोड़ा मध्यम है। मध्यम समय है लेकिन आप उबर जाएंगे। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि:
आज का दिन थोड़ा खराब रहेगा, फिर भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापार की स्थिति अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के पवित्र योग हैं। घर में उत्सव संभव है लेकिन थोड़ा कलहकारी भी होगा। बाकी प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
पंचमेश के नक्षत्र में पंचमेश तृतीय भाव में चल रहा है। व्यापारिक स्थिति के लिए अत्यंत शुभकारी है, अच्छा निर्णय लेंगे आप। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान