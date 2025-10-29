Hindustan Hindi News
आज का राशिफल 29 अक्टूबर: वृषभ राशि वालों का भाग्य देगा साथ, जानें कैसा रहेगा आपके लिए दिन?

संक्षेप: Horoscope 29 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 29 अक्टूबर को बुधवार है। आइए जानते हैं, 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Wed, 29 Oct 2025 05:08 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। सूर्य तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। परिस्थितियां अनुकूल हैं। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- बचकर पार करें। कोई रिस्क न लें। परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापार भी ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कर्क राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- परेशानी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति, काम के प्रति लेकिन जीत आपकी होगी। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- भावुकता में आकर कोई फैसला न लें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। अभी महत्वपूर्ण निर्णय रोक दें। स्वास्थ्य ठीक ठाक। प्रेम-संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- गृहकलह के संकेत हैं। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक ठाक। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। धन हानि के संकेत हैं इसलिए निवेश मत करिएगा। जो धन आगमन हो रहा है उसे संजो कर रखें। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। समाज में सराहना होगी। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम-संतान अच्छा व व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

कुंभ राशि- मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा हो सकती है। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- आय के नए सोर्स बनेंगे और पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

