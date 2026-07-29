आज का राशिफल 29 जुलाई: वृषभ समेत 5 राशियों का भाग्य देगा साथ, बढ़ेगा आमदमी का जरिया
Aaj ka rashifal 29 July 2026: आज 29 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ पूर्णिमा है। जानें आज आषाढ़ पूर्णिमा पर ग्रहों की कैसी रहेगी स्थिति और किन राशियों की चमकेगी किस्मत और किन राशियों के लोग रहें सावधान।
Today Horoscope 29 July 2026, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति जानते हैं- मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के मालिक सूर्य होते हैं, सूर्य का नक्षत्र और घर शनि का चंद्रमा चल रहे हैं, कंट्राडिक्ट्री फेज है। प्रैक्टिकल बने रहेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ आप जिएंगे, यह जनमानस के लिए ऐसा होगा। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
पढ़ें आज का राशिफल 29 जुलाई 2026
मेष राशि:
कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी और व्यवसायिक सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य पहले से सही चल रहा है। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना और निवेश करना आपके लिए उपयुक्त समय कहा जाएगा।
वृषभ राशि:
भाग्य आपका साथ देगा और आप जोखिमों से उबर चुके हैं। स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, जो एक शुभ संकेत है। यात्रा के योग बन रहे हैं और निवेश करना अच्छा रहेगा। यह समय प्रेम के लिए भी काफी अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
मिथुन राशि:
आपको थोड़ा बचकर पार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है और चोट-चपेट लगने की संभावना है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम चल रही है, लेकिन व्यापार पहले से बेहतर और सही चल रहा है। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।
कर्क राशि:
स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, और व्यवसायिक सफलता मिलेगी। निवेश के लिए भी यह एक अच्छा समय दिख रहा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
शारीरिक छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम है, जबकि व्यापारिक स्थिति अच्छी है। विरोधी थोड़े सक्रिय रहेंगे; हालाँकि वे कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर भी डिस्टर्बेंस रहेगा। नीली वस्तु, नीला वस्त्र इत्यादि का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि:
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। भावुकता हावी रहेगी, प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं और संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। हालाँकि, ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, बस आप इमोशनली परेशान रह सकते हैं। बाकी सब ठीक-ठाक है, निवेश करना उचित होगा और शनि देव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
तुला राशि:
गृह कलह के संकेत हैं, इसलिए घरेलू चीजों को शांतचित्त होकर निपटाएं। भूमि, भवन या वाहन में निवेश करना अच्छा होगा। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम चल रही है, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना या नीला वस्त्र धारण करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
पराक्रम रंग लाएगा और व्यवसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है तथा अपनों का साथ होगा। निवेश के लिए उपयुक्त समय है; पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि:
आमदनी का जरिया बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम चल रहा है। प्रेम-संतान भी मध्यम है, लेकिन व्यापार अच्छा है। अभी नया निवेश मत करिएगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि:
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम चल रहा है, व्यापार अच्छा है। सरकारी तंत्र से जुड़ रहे हैं, पिता व्यवसाय में सहायक हो रहे हैं, अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन परेशान रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार भी अच्छा है। निवेश अभी मत करिएगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
आय के नए-नए माध्यम बनेंगे। किसी को रुपये-पैसे दिए हैं या कहीं पैसा वगैरह फंसा है, तगादा करिए निकल जाएगा। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार अच्छा है। यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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