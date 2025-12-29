Aaj ka Rashifal : आज का दिन इन 5 राशियों के लिए रहेगा शुभ, भाग्य का मिलेगा साथ, पराक्रम लाएगा रंग

संक्षेप: Horoscope 29 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 29 दिसंबर को सोमवार है। आइए जानते हैं, 29 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 29 December 2025: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि के हो चुके हैं। गुरु मिथुन राशि के। केतु सिंह राशि के। बुध वृश्चिक राशि के। सूर्य, शुक्र मंगल धनु राशि के और राहु कुंभ राशि के। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग और व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- थोड़ी खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम- सर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि, लेकिन छोटी परेशानी। कोई बड़ी परेशानी नहीं। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। चोट-चपेट लग सकती है। थोड़ा बचकर पार करें। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। छुट्टी सा महसूस करेंगे। रंगीन बने रहेंगे। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। थोड़ा भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान भी ठीक-ठाक। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- गृह कलह के संकेत हैं। थोड़ा बचकर पार करें। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।