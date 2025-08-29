Aaj Ka Rashifal 29 August 2025 aries to pisces today horoscope Lucky zodiac signs bhavishyafal daily future Predictions आज का राशिफल 29 अगस्त: मिथुन राशि वाले न लें कोई महत्वपूर्ण फैसला, जानें अपनी राशि का हाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का राशिफल 29 अगस्त: मिथुन राशि वाले न लें कोई महत्वपूर्ण फैसला, जानें अपनी राशि का हाल

आज का राशिफल 29 अगस्त: मिथुन राशि वाले न लें कोई महत्वपूर्ण फैसला, जानें अपनी राशि का हाल

Today Horoscope 29 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 29 अगस्त 2025, शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 29 अगस्त का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 05:10 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। बुध, शुक्र कर्क राशि में। सूर्य और केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि, चंद्रमा तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- जीवनसाथी का भरपूर साथ व सहयोग और एक नयापन। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात। जीवन में सरसता व रंग सब कुछ विद्यमान है। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बस थोड़ा स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। प्रेम,संतान व व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें। भावनाओं पर काबू रखें। लेखकों के लिए और कवियों के लिए अच्छा समय। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी, फिर भी घरेलू सुख बाधित रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें।

सिंह राशि- किया गया पराक्रम सफलता दिलाएगा। व्यावसायिक ऊर्जा बनी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। धन आगमन होगा लेकिन निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम-संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। समाज में सराहना होगी। आपका कद बढ़ेगा। शुभता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम-संतान का साथ। व्यापार अच्छा। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- सिरदर्द, नेत्रपीड़ा व अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान मध्यम है व व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग है व व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। पिता का साथ होगा। व्यावासायिक तरक्की मिलेगी। पिता का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

मीन राशि- बचकर पार करते रहें। निवेश न करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान भी मध्यम दिख रहा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

