Aaj ka Rashifal 29 April: आज हस्त नक्षत्र का चंद्रमा कन्या राशि में, मेष से मीन राशियों के लिए लाएगा क्या बदलाव,

Aaj Ka Rashifal 29 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 29 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

आज केतु सिंह राशि , हस्त नक्षत्र का चंद्रमा कन्या राशि में, बुध के नक्षत्र और बुध के घर में, लेकिन थोड़ा यहां पर एनर्जी का लेवल कम रहता है और थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, कॉन्फिडेंस का कम होना, इत्यादि बना रहता है। राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल, शनि मीन राशि के हैं। गोचर में यह स्थिति चल रही है जो थोड़ी सी पहले से सुधरी है लेकिन अभी बहुत अच्छी नहीं है।

मेष राशि स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी भावुकता वाली होगी। व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि गृह कलह के संकेत हैं, थोड़ा बच के पार करें।स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम में दूरी, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि:पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक उत्थान होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम की स्थिति मध्यम रहेगी, संतान भी मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम की स्थिति अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है, धन की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। निवेश के लिए सही समय नहीं है। हरी वस्तु पास रखें।

कन्या राशि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम की स्थिति थोड़ी सी ड्राइनेस वाली। संतान की स्थिति अच्छी है। एक अच्छा समय कहा जाएगा, थोड़ा मध्यम से ऊपर। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन परेशान रहेगा। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम होगा। प्रेम-संतान भी मध्यम है, लेकिन व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

धनु राशि कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम की स्थिति मध्यम, संतान भी मध्यम, व्यापार अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ, व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, थोड़ा बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।