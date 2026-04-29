Aaj ka Rashifal 29 April: आज हस्त नक्षत्र का चंद्रमा कन्या राशि में, मेष से मीन राशियों के लिए लाएगा क्या बदलाव,
Aaj Ka Rashifal 29 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 29 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-
आज केतु सिंह राशि , हस्त नक्षत्र का चंद्रमा कन्या राशि में, बुध के नक्षत्र और बुध के घर में, लेकिन थोड़ा यहां पर एनर्जी का लेवल कम रहता है और थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, कॉन्फिडेंस का कम होना, इत्यादि बना रहता है। राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल, शनि मीन राशि के हैं। गोचर में यह स्थिति चल रही है जो थोड़ी सी पहले से सुधरी है लेकिन अभी बहुत अच्छी नहीं है।
मेष राशि
स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करें।
वृषभ राशि
विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी भावुकता वाली होगी। व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
मिथुन राशि
गृह कलह के संकेत हैं, थोड़ा बच के पार करें।स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम में दूरी, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय। हरी वस्तु पास रखें।
कर्क राशि:पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक उत्थान होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम की स्थिति मध्यम रहेगी, संतान भी मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम की स्थिति अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है, धन की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। निवेश के लिए सही समय नहीं है। हरी वस्तु पास रखें।
कन्या राशि
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम की स्थिति थोड़ी सी ड्राइनेस वाली। संतान की स्थिति अच्छी है। एक अच्छा समय कहा जाएगा, थोड़ा मध्यम से ऊपर। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि
चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। मन परेशान रहेगा। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
वृश्चिक राशि
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम होगा। प्रेम-संतान भी मध्यम है, लेकिन व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
धनु राशि
कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम की स्थिति मध्यम, संतान भी मध्यम, व्यापार अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि
भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ, व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, थोड़ा बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात, संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय