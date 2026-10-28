आज का भविष्यफल (28 अक्टूबर): सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा 5 राशियों को देंगे महालाभ, ये रहें दिनभर सतर्क
Aaj ka rashifal: आज 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को कई राशियों को करियर में सफलता, आर्थिक लाभ और अच्छी सेहत मिलने के संकेत हैं। आपकी राशि को किस तरह के फल प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से।
मंगल और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि, कृत्तिका नक्षत्र के हैं। सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र के घर में हैं। धनदायक समय है और थोड़ी सी जुबान पर खरता होती है, थोड़ी ड्राइनेस होती है, लेकिन यह ओवरऑल एक अच्छा नक्षत्र कहा जाएगा। राशिफल देखते हैं।
मेष राशि:
यह धनदायक समय है और कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। प्रेम-संतान की स्थिति में भी सुधार होगा और व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। अभी निवेश मत कीजिएगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
आप आकर्षक और सौम्य बने रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है लेकिन अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन किसी बात से व्यथित रहेगा या अकारण भी व्यथित हो सकता है। खर्च की अधिकता रहेगी। इसके बावजूद प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। प्रेम, संतान और व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
व्यापारिक संतुलन बनेगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि:
भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में भाग लेने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।
तुला राशि:
चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। नौकरी-चकरी की स्थिति अच्छी होगी। एक शुभ समय, एक सरस समय। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
धनु राशि:
शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन शत्रु शमन भी होगा। स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि:
महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। भावुक होकर कोई निर्णय न लें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम-संतान का भी साथ होगा। व्यापार अच्छा है, लेकिन थोड़ा गृहकलह का संकेत दिख रहा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान